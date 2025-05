Zara tiene el vestido perfecto para este verano en Zaragoza: en tres colores por solo 17,99 euros

La temperatura empieza a subir y muchas ya queremos sacar la ropa de verano. Faldas, blusas, vestidos y sandalias ocuparán, más pronto que tarde, los armarios de las zaragozanas. En la capital aragonesa, ya se sabe, el calor es asfixiante, y contar con prendas fresquitas es imprescindible para sobrevivir a los días interminables de sol.

En esta época del año, por la mañana no queda otra que salir con chaqueta, sí o sí (al menos en Zaragoza, donde puedes ‘pelarte’ de frío) y al mediodía necesitas gafas de sol y sombrero para no derretirte cual bombón en escaparate. Así de extremos somos, y así de versátiles tienen que ser nuestros looks.

Ante este panorama atmosférico hemos encontrado un vestido ideal y, además, a muy buen precio en Zara, cómo no. La marca de Inditex nunca falla en estos casos críticos, y en su sección de precios bajos hay auténticas joyas como este vestido veraniego, disponible en tres colores y por solo 17,99 euros. Un hallazgo que promete convertirse en el comodín del verano.

Vestido de Zara

Si hay un vestido ideal para esta temporada en Zaragoza, es el midi fluido de Zara. Tiene tirantes finos, escote en pico y un largo midi que resulta clave en la capital aragonesa, donde el viento puede jugarnos más de una mala pasada si llevamos algo demasiado corto. Este modelo resuelve con elegancia y frescura.

Gracias a su longitud y su confección en tejido fluido, este vestido está hecho para superar cualquier embate del cierzo. Si se levanta el viento, no hay que preocuparse: el vuelo del vestido se convierte en un efecto glamuroso que suma puntos al look. Levanta la cabeza y deja que el aire juegue con la caída de la tela. Estilo effortless en estado puro.

Vestido Midi Fluido de Zara. Ref: 4772/360/545

El vestido de Zara es midi, confeccionado en tejido fluido, con escote en pico y tirantes finos ajustables. Está disponible en tres colores: verde oliva, rosa tiza y negro. Tras aplicarle un 33% de descuento, se queda en un precio más que apetecible: 17,99 euros. Todo un acierto para las que buscamos renovar armario sin vaciar la cartera.

Lo mejor de este diseño es su versatilidad. Se puede combinar con unas zapatillas blancas para un look casual de día, o con sandalias de tacón para una cena en una terraza del Tubo. Y por la mañana, que no se te olvide añadir una cazadora vaquera o una blazer, dependiendo del estilo que quieras conseguir. El truco está en los complementos.

Y como buena pieza comodín, también puede funcionar como fondo de maleta para tus escapadas de fin de semana. No ocupa espacio, se arruga poco y te salva cualquier plan improvisado, desde un paseo turístico hasta una cena con vistas. Así es como una prenda sencilla se convierte en imprescindible. ¿Quién dijo que estilo y practicidad no podían ir de la mano?