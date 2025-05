Coro Campos, coach: "Me he encontrado con niños de 12 años estresados porque los adultos transmitimos ansiedad"

Acaba de terminar el 6º Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, celebrado el viernes 16 y el sábado 17 en Zaragoza, y una de las voces que dio uno de los talleres experienciales fue la de Coro Campos, coach certificada y formadora en programación neurolingüística. Hace tres años dejó el mundo corporativo para abrir su propio despacho y volcarse en lo que llama el “bien ser”: “La clave es cambiar interiormente” defiende.

En su taller, Campos repartió “vitaminas” que no se tragan, se practican. Son siete: toma de conciencia, fortalece las relaciones, ejercicio y postura corporal, aprendizaje diario, alimentación saludable, sueño reparador y agradecimiento. A estas 7 añade una vitamina extra: el ikigai "el concepto japonés de ikigai, el ‘para qué’ que da sentido a cada mañana", explica. Ikigai se traduce como "razón de ser" o "propósito de vida", una idea que se ve muy bien en el libro 'El hombre en busca del sentido', "El libro de Viktor Frank es una pasada, hay una frase famosa que dice “teniendo un para qué se superan muchos comos”, reflexiona Coro.

Coro Campos impartiendo un taller.

Una de las cosas que más llama la atención a la coach es lo que ve en niños de 10 o 12 años, “Durante mis prácticas encontré niños de 12 años que les costaba sonreír; están estresados porque copian nuestra autoexigencia y nuestra prisa”, lamenta. Para Campos, la sociedad del “tener” y la inmediatez digital empujan a los menores hacia la frustración: "quieren ser youtubers o influencers por dinero sin saber luego en qué usarlo ni a quién ayudar", y añade "Tener dinero está muy bien, así puedes ayudar a los demás, pero si solo acumulas y no lo compartes, ¿hasta qué punto te hace feliz?", la clave para la formadora no está en el tener, sino en el ser.

Por otro lado, ese estrés precoz en los niños y adolescentes, advierte, se alimenta de los adultos: “Los niños en muchas ocasiones, son reflejo de los adultos; si nosotros vivimos corriendo, ellos también”. La falta de pausa impide que prueben el agradecimiento cotidiano, una de sus vitaminas, y que desarrollen la capacidad de detectar y regular sus propias emociones.

Campos no cree que hay más ansiedad en la sociedad sino que esta ha aprendido a detectarla, a poner nombre a las emociones y sentimientos. Además, rechaza la idea de una felicidad estándar y prefiere hablar de bienestar, y habla de un “entrenamiento continuo” equiparable a ir al gimnasio. El método comienza por identificar la emoción, "Las emociones nos dan información útil". Las emociones las gestionamos con diferentes herramientas como la respiración, el mindfulnes, visualizaciones, cambio de mentalidad o nuevos anclajes emocionales "Lo importante es que tú domines tus miedos, no que ellos te dominen a ti ", resume.

Detrás de cada dinámica, de cada sesión, hay una vivencia personal. Coro Campos no enseña nada que no haya practicado primero en sí misma. “He hecho mi trabajo interior. He pasado por talleres, por retiros, por procesos de formación intensos. Todo lo que transmito lo he vivido, pero sigo en construcción. El desarrollo personal no acaba nunca y hay que practicarlo cada día ”, afirma. Es importante cambiar desde el interior, para después reflejarlo en el exterior.

Profesionalmente lleva cinco años como coach certificada y formadora, aunque hace solo tres que dio el salto definitivo desde el mundo corporativo, tras 17 años trabajando en una multinacional, hacia lo que hoy define como su vocación: “educación emocional al servicio de niños, adultos y organizaciones”. Su ámbito de actuación abarca desde sesiones individuales tanto para niños como para adultos, hasta programas en centros escolares y empresas que necesitan dinámicas de grupo. "Todos somos personas únicas y diferentes. Trabajo desde el autoconocimiento y el propósito. El autoconocimiento te proporciona Libertad y el propósito Inmortalidad”, dice.

Quienes quieran contactar con ella pueden hacerlo a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram y LinkedIn. Coro Campos, también conocida como 'La escultora de la felicidad' se despide con una frase que la identifica: "Sonreír es urgente".