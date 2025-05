Matias Elalle, experto inmobiliario: "En estos cinco años no he visto una bajada, los precios seguirán subiendo"

El mercado de la vivienda en España ha experimentado un aumento sostenido de precios en los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en el primer trimestre de 2024 subió un 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta tendencia se mantiene desde la recuperación posterior a la pandemia, y aunque se han moderado los incrementos en algunas zonas, la presión sobre la oferta y el coste de construcción siguen impulsando al alza el precio del metro cuadrado. Zaragoza no es la excepción, el precio de la vivienda en la capital aragonesa ha aumentado entre un 7% y un 10% en el último año, según diversos portales inmobiliarios.

En este contexto, el experto inmobiliario Matías Elalle, con cinco años de experiencia en el sector zaragozano, lo tiene claro: “Los precios no van a bajar. Yo no he visto una bajada desde que empecé, y todo indica que van a seguir subiendo”.

Elalle describe el mercado inmobiliario de Zaragoza como rápido y volátil. “Las propiedades se venden enseguida, muchas veces antes incluso de publicarse. Trabajo con ventas fuera de mercado, donde en las primeras semanas ya se concreta la operación”, explica. Según su visión, los compradores de hoy están mucho más preparados: “Ya vienen con un estudio financiero hecho, saben qué hipoteca pueden asumir y actúan rápido. Eso marca la diferencia”.

El experto reconoce que, aunque ha disminuido el número de viviendas disponibles en plataformas como Idealista, no se puede hablar aún de una escasez grave. “Hay menos pisos, sí, pero también han bajado los tipos de interés. Hace tres años estábamos cerca del 4%, ahora puedes encontrar hipotecas al 2% o incluso por debajo. Eso equilibra en parte la subida de precios”, añade.

Sobre la construcción de obra nueva, Elalle señala que podría ayudar a estabilizar el mercado, aunque muchas promociones se están levantando en zonas periféricas como Arcosur o Vadorrey. “Depende del perfil del comprador. Hay quienes prefieren estar cerca del tranvía y optan por zonas como Romareda, aunque sean pisos antiguos. Otros priorizan una vivienda nueva, aunque esté más alejada del centro”, comenta. Eso sí, advierte que “la calidad de algunas obras nuevas deja que desear; muchas veces los pisos antiguos están mejor construidos”.

En cuanto al acceso a la vivienda, Elalle detalla que los bancos suelen conceder entre el 80% y el 90% del valor, pero el comprador debe cubrir el resto, además de gastos de notaría, impuestos, tasación y otros costes asociados. “Para un piso de 100.000 euros, hay que tener unos 23.000 euros ahorrados. A veces se puede entrar con menos, pero esa es la media”, aclara.

Respecto a los jóvenes, el sector más afectado por la situación del mercado inmobiliario, lanza un consejo directo: “Que ahorren. Muchos viven con sus padres hasta los 30, lo que les permite juntar dinero para luego comprarse un piso en pareja. Esa es la estrategia que creo mejor funciona”, termina.