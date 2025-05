El otro Dani Mateo de España, cerrajero: "Si tienes este tipo de llave te recomiendo que la cambies cuanto antes"

Dani Mateo es archiconocido en España. Periodista, cómico, actor y presentador de radio y televisión, se le ha visto en programas de todo tipo. Ha presentado programas como la Noche sin tregua (NST) en Paramount Comedy, ha colaborado con La Sexta en Sé lo que hicisteis e incluso se ha subido a los escenarios del Club de la Comedia. Si bien, en Zaragoza hay otro Daniel Mateo, famoso, pero no por salir en televisión precisamente.

Daniel Mateo, es famoso en redes sociales, y no por ser periodista ni cómico ni actor, sino por ser cerrajero. El profesional acumula miles de 'likes' en sus vídeos de TikTok e Instagram. En ellos habla de candados, llaves, y cerraduras. Vamos, de seguridad en general.

El tema de la seguridad está ganando relevancia en nuestro país, tanto por el aumento de robos en viviendas como por la creciente preocupación ante la ocupación ilegal. Aunque las alarmas juegan un papel clave como elementos disuasorios y de aviso, lo cierto es que nada sustituye a una buena cerradura. Que una puerta no pueda abrirse sin la llave adecuada sigue siendo la primera barrera real contra intrusos.

Sin embargo, no todas las cerraduras ofrecen el mismo nivel de protección. Muchos hogares todavía cuentan con cerraduras obsoletas, fácilmente vulnerables a técnicas como el bumping o la ganzúa. Aquí es donde entra en escena Daniel Mateo (el de Zaragoza), más conocido como el cerrajero de TikTok, un profesional que ha conseguido una gran notoriedad en redes sociales mostrando de forma didáctica cómo mejorar la seguridad en casa.

En uno de sus vídeos virales, Daniel demuestra lo fácil que es abrir una puerta aparentemente segura utilizando un simple utensilio de ganzuado. "Si tienes este tipo de llave, sea de la marca que sea, te recomiendo que la cambies cuanto antes", advierte mientras muestra una llave de gorjas.

Lo que comenzó como una apuesta con amigos —subir un vídeo a TikTok— acabó convirtiéndose en un fenómeno con más de medio millón de seguidores. Sus publicaciones combinan demostraciones prácticas, recomendaciones de productos y consejos para detectar fraudes en servicios de cerrajería. Además, Mateo ha insistido muchas veces en que la mejor defensa es la prevención, pues cambiar una cerradura antigua cuesta menos que asumir las consecuencias de un robo.

El impacto de su contenido ha sido tal que, en mayo de 2023, abrió su primera tienda física en Zaragoza. "Ofreceremos cajas fuertes de grado 3 y 4 para domicilios, administraciones de lotería, joyerías, etc. Tenemos la exposición más grande de Aragón de puertas acorazadas y muchas cosas más", explicó en una entrevista para Aragón TV. Su negocio ha evolucionado desde el servicio tradicional a la venta de soluciones de alta seguridad y asesoramiento personalizado.

Entre los consejos más repetidos por Daniel Mateo están la instalación de escudos protectores en cerraduras, el uso de cilindros con sistema antibumping, antitaladro y antiganzúa, así como la revisión periódica del estado de las cerraduras, especialmente si la vivienda es antigua. También recomienda evitar marcas desconocidas o productos de baja calidad, ya que una cerradura barata puede salir muy cara.

Su perfil como creador de contenido ha acercado el mundo de la cerrajería a miles de personas que antes no prestaban atención a estos detalles. Y aunque las redes sociales están llenas de trucos y tutoriales, Mateo insiste en que la seguridad no se improvisa: “Conocer cómo se abren las cerraduras es útil... pero lo importante es saber cómo hacer que no se abran”.