Andrea Gil, una emprendedora que triunfa en Aragón: "No me veía toda la vida en la oficina de una multinacional"

La creatividad, la ambición y la inquietud es lo que ha llevado a Andrea Gil, una joven natural de Ontiñena (Huesca), a triunfar en su tierra. Eso y mucho trabajo de puertas para dentro. Esta emprendedora, llena de ideas y motivaciones, sabía que su destino no estaba encerrada en una oficina y así se embarcó en un gran proyecto: Aragón Influye, la agencia de creadores de contenido más conocida de la Comunidad.

Desde una mirada moderna y diferente, Andrea Gil vio una oportunidad donde otros veían prejuicios. Y a día de hoy, Aragón Influye cuenta con casi 10 mil seguidores en Instagram y la confianza de grandes empresas e ‘influencers’ de Aragón.

En las manos de Andrea está captar creadores de contenido locales y proponerles colaboraciones con marcas. Sin duda, una tarea para la que no cualquiera vale, pero ella sí. Además, se encarga de organizar grandes eventos como ContentCom o Estación Podcast Aragón.

No obstante, el más importante de la agencia es La noche de la influencia, que se celebra el próximo sábado 10 de mayo en Monzón. A una semana de la cita, la oscense cuenta en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN sus orígenes, secretos y proyectos.

Pregunta.- ¿Cómo es la persona detrás de Aragón Influye?

Respuesta.- No soy Emily en París, pero sí soy Andie en Ontiñena. Cuando me preguntan quién soy y a qué me dedico, si lo introduzco así es más fácil. Crecí entre mi pueblo y Barcelona, pasé una temporada corta en Londres y luego aterricé en Monzón para hacer el Bachillerato. Me fui a la Complutense para estudiar Lenguas Modernas y no hacer Publicidad como mi madre… pero al año cambié de opinión y volví a Barcelona a estudiar Comunicación Audiovisual y Marketing. Antes de lanzarme como empresaria quise hacer recorrido de 360 grados por el oficio y trabajar en un gran anunciante, en una súper agencia y en un medio.

Andrea Gil.

P.- ¿Cómo nace Aragón Influye?

R.- Nació con el propósito de cambiar el discurso que demoniza a las redes sociales poniendo el foco en todo el trabajo, el esfuerzo y el talento de los creadores de contenido que comparten conocimiento, entretenimiento e inspiración sin complejos y con mucha generosidad y asertividad. Porque no influye quien quiere, influye quien se lo curra. Y las redes no son ni mejor ni peor que los libros, las telebasura, o las adicciones varias a productos de consumo ya sean legales o no.

P.- ¿Qué funciones lleva a cabo en la agencia?

R.- Mi tarea principal es el 'scouting'. Me paso muchas horas buscando talento emergente. El objetivo de Aragón Influye es dar oportunidades a los creadores que ya destacan desde el inicio cuando tienen muy poquitos seguidores. Les proponemos colaboraciones con marcas comprometidas con la publicidad transformadora (la que tiene propósito) y empezamos a trabajar en equipo.

P.- ¿Cuáles son las claves para que un proyecto así funcione y se mantenga en el tiempo?

R.- No tengo una varita mágica, ni una bola de cristal. El futuro es siempre una incógnita. Pero creo que tanto las marcas como los creadores valoran la honestidad, la transparencia y la perseverancia.

Andrea Gil en La Romareda.

P.- Está constantemente organizando nuevas actividades y proyectos. ¿De dónde saca tanta inspiración y motivación?

R.- Es genético. Mi madre es un pozo sin fondo del que siempre emanan todo tipo de ideas e iniciativas. Así que de tal palo…

Premios Aragón Influye

P.- Dentro de una semana se celebran los premios de Aragón Influye a mejor creador de contenido de Aragón. Es el mayor evento de la agencia. ¿Cómo surgió la idea?

R.- En 2022 celebramos en Monzón el primer congreso de marketing de Influencia, por iniciativa de mi madre y mía, ya que en aquella época aún estaba trabajando en el grupo Planeta. Era un momento top para los grandes creadores, pero los nano y micro estaban dando mejores resultados en términos de retorno de la inversión. Allí surgió la idea de ‘La noche de la influencia’, y de crear unos premios que visibilizaran el talento local en redes sociales.

P.- Las ediciones anteriores fueron un gran éxito, pero cada vez va a más… ¿Qué expectativas tiene para este 2025?

R.- Este año hay nuevas categorías, como el premio del público de El Rincón o el premio al creador de contenido deportivo, de fitness o crecimiento personal, de la Clínica Dental Naval Navarro o el premio Avanza al contenido viral. Estamos pensando en 2026 hacer en Aragón unos premios que añadan más categorías, pero que también premien a creadores que comparten el idioma español. Creemos que Aragón aún es un territorio muy desconocido y que muchos creadores de contenido de España o América se sentirán privilegiados al descubrir nuestra tierra. Además, ellos pueden ser nuestros mejores embajadores o relaciones públicas en sus países.

P.- Estos premios son una forma de reconocer ese trabajo, de dar visibilidad y potenciar el talento aragonés. Algo por lo que apuesta con empeño.

R.- Sí. Queremos erradicar el arquetipo de aragonés anacrónico y visibilizar a neorrurales o urbanitas ejemplares e inspiradores en los que nos veamos reflejados con orgullo. Porque son personas reales, auténticas y geniales.

P.- No obstante, aunque son los más conocidos, durante el año organiza muchas otras actividades.

R.- En realidad nuestra vocación no es ser una agencia. Nos consideramos un Hub. El Hub Aragón Influye. El objetivo de este Hub es conectar a marcas con creadores y viceversa. También formar e inspirar. Nuestros eventos anuales más importantes son ContentCom, un foro para los profesionales de la industria de la comunicación y la creación de contenidos, Estación Podcast Aragón, un spin off de Estación podcast, el festival iberoamericano de creación sonora y ahora la formación práctica en bootcamps como el próximo Embou ContentCom Bootcam que se celebrará el 31 de mayo en Zaragoza.

P.- Aragón Influye sigue creciendo mucho, cuenta con el apoyo de su madre, pero, ¿a veces piensa que no puede con todo sola?

R.- Y no puedo. Afortunadamente, gracias al apoyo de las marcas que confían en mí, ya estoy pudiendo contratar equipo. Pero siempre como una productora con un pool de profesionales freelance en quien apoyarme.

P.- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

R.- Que me permite vivir de él. Es un trabajo duro, y si no diera beneficios no podría hacerlo. Una de las cosas más satisfactorias es ver como algunos creadores pueden conseguir lo mismo que yo. Vivir de su trabajo de creadores. También es un gustazo cuando un cliente está contento.

P.- ¿Imaginaba alguna vez llegar a ser la fundadora de algo así?

R.- No. Pero tampoco me veía toda la vida en la oficina de una multinacional. Aunque nunca se sabe. La vida da muchos cambios y el dinero es imprescindible. Así que si no es rentable, habrá que trabajar donde haga falta.

Andrea Gil colabora en redes con Mundo Deportivo.

P.- Ahora colabora también con Mundo Deportivo. ¿Cómo ha sido?

R.- Uno de mis sueños de recién graduada era convertirme en experta en cultura de Internet. El deporte y la moda son cultura, y también son muy de Internet. Así que Mundo Deportivo me ha dado la oportunidad y ahí estoy en modo divulgadora de cultura de internet en el fútbol.

P.- Por último, ¿considera que el emprendimiento es algo que pocos jóvenes se plantean a día de hoy?

R.- Emprender no es fácil, has de contar con recursos o el apoyo de tu familia. Los créditos que te dan los bancos se han de devolver y es muy difícil acertar a la primera. Yo he podido hacerlo porque lo he hecho con el apoyo de mi familia, que ya tenía experiencia en el sector. Y porque lo hago desde un pueblo, sin grandes gastos fijos. Los jóvenes que no se lo plantean quizás es porque son prudentes. Antes de acertar en un negocio necesitas fracasar varias veces y eso sin un colchón económico es inviable.