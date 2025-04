La bonita tradición de Semana Santa que solo se vive en Zaragoza: llama mucho la atención en el resto de España

La Semana Santa no es una semana más en el calendario, son unos días de tradición, de fe, de pasión. El camino de Jesucristo hacia la muerte se lleva representando en España desde hace siglos, y los devotos no se cansan de revivirlo, y las cofradías, cada año, acogen a nuevos integrantes.

La Semana Santa de Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, tiene un encanto único, diferente, especial, que no deja indiferente a nadie. Puede que no sea tan conocida como la de Sevilla o la de Granada, pero, desde luego, la Semana Santa en Zaragoza se vive también con un gran fervor.

En la capital aragonesa no se oyen saetas, pero sí se cantan jotas a la Virgen; no hay piropos gritados al viento en mitad de una procesión, pues aquí el silencio de los asistentes es sagrado. El ruido se reserva a los tambores, bombos y timbales. Los pasos no están recargados; a través de la sobriedad, muestran la crudeza de lo que se representa.

La Semana Santa de Zaragoza cuenta con más de 700 años de historia, 53 procesiones —algunas de ellas únicas por su singularidad— y más de 16.000 cofrades (y sumando).

Pero lo que realmente hace de esta Semana Santa un acontecimiento peculiar y diferente es, precisamente, su sonido: más de 4.000 bombos y tambores acompañan los pasos y procesiones por toda la ciudad, haciendo vibrar a ciudadanos y visitantes venidos de todos los rincones. Ese estruendo recuerda el temblor de la tierra cuando Cristo murió.

La Semana Santa en Zaragoza

Esta celebración religiosa, en la que se revive la Pasión de Cristo, comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. En España, durante esa semana, se realizan procesiones en muchas ciudades. Las cofradías tienen sus diferentes características, ya sea en la vestimenta, en los pasos o en los ritmos que tocan.

Una tradición muy bonita que se realiza en la Semana Santa de Zaragoza es la procesión del Santo Entierro. Se celebra todos los años el Viernes Santo y en ella participan todas las cofradías de la ciudad, siendo la procesión más larga de España.

Semana Santa en Zaragoza. Turismo de Aragón

La participación conjunta de todas las cofradías en una única procesión es algo que llama mucho la atención en el resto de España, y a todos los turistas extranjeros que acuden a la capital aragonesa a vivir este acontecimiento.

La procesión del Santo Entierro de Zaragoza, en la que participan todas las cofradías y hermandades de la ciudad, se celebra la noche de Viernes Santo y tiene la mayor concentración de tambores y bombos de toda España. Es una cita inigualable en la que predomina con el sonido de bombos, tambores, matracas y carraclas.

En la web oficial de la Semana Santa de Zaragoza, en la que aparecen diferentes noticias, entrevistas e información de todo tipo sobre esta celebración religiosa, exponen: "La mayor peculiaridad de nuestra Semana Santa es que todas las Hermandades, Cofradías y Congregaciones, además de realizar sus procesiones particulares, se incorporan de forma conjunta a la procesión del Santo Entierro, componiendo un Vía Crucis completo, donde se pueden contemplar todos los momentos de la Pasión."

El Vía Crucis es el camino de Jesús hasta el Calvario, el monte donde lo crucificaron. Está compuesto por 14 estaciones, es decir, 14 momentos desde que es condenado por Poncio Pilato hasta que es enterrado en el sepulcro.

Semana Santa en Zaragoza. Turismo de Aragón

La Pasión, por su parte, engloba más momentos, como la Última Cena, la oración de Jesús en el huerto y el beso de Judas. Todas estas escenas se ven representadas en los pasos de las diferentes cofradías zaragozanas en el Santo Entierro.

Por otro lado, otra tradición muy bonita en esta fiesta religiosa es la figura del representante. En las procesiones están los nazarenos, los cofrades, los costaleros, las manolas... y al final del todo, con otra indumentaria, los representantes. No son cofrades que se hayan equivocado de procesión, no. Son representantes de otras cofradías que acompañan a sus hermanos de otras hermandades. En Zaragoza es muy común que haya 4 o 5 representantes de otras cofradías cerrando la procesión, mostrando la buena sintonía que existe entre las más de 20 cofradías de la ciudad.

Para disfrutar y vivir la Semana Santa de una manera auténtica y profunda, Zaragoza es el mejor lugar: recogimiento, olor a incienso, redoble de tambores y una gran catequesis paseando por las calles.