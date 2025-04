Iván Acedo, el famoso hostelero de Zaragoza que abre un nuevo restaurante en Madrid: "Vamos a defender Aragón"

Algunos de los restaurantes más emblemáticos y reconocidos de Zaragoza llevan el sello del empresario Iván Acedo. Este aragonés es el propietario de Aura, Bunkerbar, Selvatik, Kentya y La Embajada. Sin embargo, el famoso hostelero, animado por el gran éxito que ha cosechado durante años en su tierra, expande sus fronteras con una nueva apertura en Madrid.

Ambición y motivación no le faltan a Acedo, que empezó en el mundo de la hostelería con tan solo 14 años junto a su padre. Con mucho esfuerzo y trabajo bien hecho, se ha ganado un importante reconocimiento en Zaragoza. Pero, ahora, es el momento de lanzarse en otra aventura: llegar a la capital española.

“Nos ofrecen muchos locales de hostelería o de otros sectores. Nuestra intención no era abrir algo tan seguido a La Embajada, nos gusta que los negocios maduren un poco, pero vimos este sitio, se alinearon los astros y hemos decidido acometerlo”, recoge Iván Acedo que replica así su restaurante Kentya.

De esta forma, el traspaso se firmó el 28 de febrero y este lunes 14 de abril, abrirá sus puertas en el barrio de Salamanca, una de las zonas “más calientes” de Madrid. Concretamente, se ubica en la calle Lagasca, rodeado de restaurantes o discotecas de moda.

“Es una zona muy consolidada, gastronómicamente es muy potente, de las mejores de España. Pero somos prudentes, vamos a dar todo de nosotros, atenderlo bien e intentar que sea un éxito”, reflexiona el dueño sobre las expectativas.

En cuanto a la oferta de Kentya, que en Zaragoza se encuentra en La Floresta, seguirá apostando por las verduras bien tratadas, los arroces finos en paellera grandes y la buena brasa, con carnes y pescados. Además, Iván Acedo valora la calidad de los productos como el aceite de oliva, así como de los vinos, donde tiene mucho peso Aragón.

“Vamos a defender la tierra, el kilómetro 0 de Aragón. Vamos con 12 referencias de vino con todas las D.O. de Aragón”, señala. “Queremos que sea para los zaragozanos. Cualquiera puede coger un tren, pasar el día y visitarlo”, defiende.

Un gran crecimiento

Así pues, Kentya en Madrid se une a la potente lista de locales de Iván Acedo. Un “imperio” que jamás imaginó aquel día que su padre le metió detrás de la barra para servir café. “Vengo de familia hostelera, viene de raza. Llevo desde los 16 años compaginando los estudios con el trabajo. Hice mi carrera de Turismo y cuando terminé me metí con mis padres a trabajar en el restaurante y no me soltaron. Creo que son los jefes más buenos y los más duros”, recuerda el zaragozano sobre sus orígenes.

De cualquier modo, Acedo estaba destinado al sector y su pasión por la profesión se refleja en su ambición y desarrollo exponencial. Primero fue Aura, pero años más tarde surgió Bunkerbar junto a Carol Lasmarías, después Selvatik, Kentya, La Embajada y este 2025, el segundo Kentya.

Sin duda, un crecimiento reseñable y rápido, con proyectos que han tenido que hacer frente a crisis y a una pandemia. El propio Iván Acedo lo describe como “un crecimiento que se sale de lo convencional”, ya que no son franquicias que se replican, sino restaurantes totalmente diferentes entre sí, con nuevos conceptos y propuestas.

“Aura con Supernova es un gran complejo especializado en eventos y discoteca. Bunkerbar es un gastrobar, Selvatik es un centro de ocio infantil para niños con zona para padres, Kentya es un restaurante de producto que está en una zona de perfil medio-alto. La Embajada es un local muy de moda, de tendencia”, especifica el emprendedor.

Por ello, cuesta encontrar un nexo en común, aunque Acedo ve una misma esencia en el mimo por la decoración. “Son locales muy chulos y el concepto suele ser bastante innovador”, resalta.

Motivación y ambición

Detrás de cada restaurante o local, hay un proceso de creación, pero también ganas e ilusión, inconformismo. Iván Acedo tiene esas cualidades necesarias para el mundo de la hostelería y el emprendimiento y no esconde su pasión por este.

“A mí me gusta mucho crear, pensar cómo va a ser, desarrollar la carta… Disfruto cuando se me pone algo delante que creo que puede tener recorrido y puede ser un éxito. Me gusta desarrollarlo, perder mi tiempo, hacerle mis números, mis estudios, mis borradores. Es una forma de vida”, reconoce.

En esa línea, consciente de que necesita siempre algo en mente para sentirse realizado, revela que tiene varios “pájaros revoloteando en la cabeza” y estos apuntan a fuera de Zaragoza, como en Ibiza. Eso sí, al hablar del panorama hostelero en la capital aragonesa, Acedo considera que se encuentra en un momento dulce.

Por último, esa motivación llega también por los momentos especiales que vive gracias al negocio. Entre ellos, recibir a Los Reyes de España en su restaurante, algo muy "emotivo e importante".

Pero, ante todo, el hostelero valora poder rodearse de un gran equipo y ver que ellos son felices en su trabajo, pese a lo malos días. “Echarte a dormir pensando que no lo has hecho tan mal, te llena”, concluía con orgullo.