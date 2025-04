Parece un flan, pero es una cena proteica buena para la salud y fácil de hacer: triunfa en Zaragoza

Total: 1 h

"Estar como un flan" es una expresión popular que quiere decir que alguien está muy nervioso porque tiembla, la gelatina también tiene ese movimiento sinuoso, pero "estar como una gelatina" no queda igual de bien. Sea como fuere, hoy no vamos a hablar de estados de ánimo, sino de recetas, y no precisamente de un flan.

Parece un flan, pero en realidad es una cena proteica, saludable y fácil de hacer. Es cierto que en Zaragoza gustan mucho el tapeo y los pintxos, y la carne es uno de los platos favoritos. No obstante, ahora que ha comenzado el buen tiempo, apetecen opciones más frescas.

Una receta que triunfa es la del pastel vegetal. Cocinado de esta manera, adquiere la apariencia de un flan colorido, pero su sabor y composición son completamente diferentes. El puerro, la zanahoria y el calabacín son los protagonistas de esta deliciosa propuesta.

Flan vegetal

Cuando hablamos de platos saludables, nutritivos y fáciles de preparar, el pastel vegetal se ha convertido en una de las opciones más populares en Zaragoza.

Con una apariencia similar a la de un flan debido a su presentación en moldes pequeños y circulares, este plato no es un postre, sino una cena proteica ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al sabor. Su textura suave y su mezcla equilibrada de ingredientes lo hacen perfecto tanto para adultos como para niños.

El pastel vegetal destaca por su combinación de verduras, proteína magra y lácteos, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y valor nutricional.

El calabacín, la zanahoria y el puerro aportan fibra y vitaminas, mientras que el pavo y los huevos brindan la dosis necesaria de proteína. El yogur o queso fresco, por su parte, le da una textura cremosa sin necesidad de recurrir a nata o mantequilla.

Receta del flan vegetal

La receta si se sigue paso a paso es sencilla. Es cierto que requiere un poco de tiempo y paciencia, pero una vez hecha se mantiene bien durante bastante tiempo por lo que puedes olvidarte de preparar la cena un par de días.

Además, si utilizas este tipo de moldes, puedes guardarlo en la nevera y desmoldarlo justo antes de tomar, manteniendo una presentación bonita y cuidada.

Flan vegetal en moldes individuales. Cocinandoamisamores

Ingredientes 80 g de puerro

2 huevos

50 g de zanahoria sin piel

500 g de calabacín con piel

100 g de pavo en taquitos

50 g de yogur o queso fresco

2 dientes de ajo

25 g de aceite Paso 1 Picar el puerro y los ajos en trozos pequeños. Paso 2 En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio y sofreír el puerro y el ajo durante unos 8 minutos hasta que estén dorados y blandos. Paso 3 Rallar la zanahoria y cortar el calabacín en trozos pequeños o rallarlo. Añadirlos a la sartén con una pizca de sal y cocinar a fuego medio durante unos 12 minutos, removiendo de vez en cuando para que pierdan el agua. Paso 4 Incorporar los taquitos de pavo y mezclar bien. Cocinar 2 minutos más y reservar. Paso 5 En un bol grande, batir los huevos junto con el yogur o queso fresco, la pimienta, la sal y el ajo en polvo hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 6 Añadir las verduras y el pavo a la mezcla de huevo y remover bien. Paso 7 Engrasar moldes individuales con un poco de aceite (pueden ser flaneras o moldes de aluminio desechables) y repartir la mezcla entre ellos. Paso 8 Cocer al baño maría: Colocar los moldes en una bandeja honda con agua caliente (hasta la mitad de los moldes) y hornear a 180°C durante unos 30 minutos o hasta que estén cuajados. Paso 9 Dejar templar unos minutos antes de desmoldar, y ¡listo para disfrutar!

Flan vegetal acompañado de tomate. Cocinandoamisamores

Este pastel vegetal es una receta versátil que se puede servir caliente o frío, acompañado de una ensalada o incluso como guarnición. Además, es una excelente opción para quienes buscan incluir más vegetales en su dieta sin renunciar a un plato saciante y delicioso.