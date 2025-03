Alberto y Noelia, el matrimonio zaragozano que triunfa con una de las mejores cafeterías de España: "Fuimos pioneros"

Tras cinco años al frente del céntrico local, han conseguido el premio ‘The Best Coffee Shops’. Más información :

Zaragoza sigue dando pasos agigantados en la cultura gastronómica, y la moda del brunch o del café de especialidad es cada vez mayor. Sin embargo, hace unos años apenas había locales que apostaban por este tipo de oferta. Y en este aspecto, hay que mencionar a Elio and Coco Speciality Coffee, una cafetería especial y referente en la capital aragonesa.

Alberto y Noelia, marido y mujer, forman el tándem de Elio and Coco, que nació hace cinco años en Zaragoza, aunque inspirados en su estancia laboral en Marbella. “En 2015 trabajamos allí y cuando veníamos aquí a ver a la familia, echábamos de menos muchísimas veces esa oferta de desayunos. Nos dimos cuenta del déficit gastronómico. Hablar de tostadas de aguacate o porridge era casi extraño”, recuerda.

Así pues, el matrimonio introdujo ese tipo de brunch en Zaragoza: “Fuimos la primera cafetería de especialidad en ofrecer huevos benedictinos. Fuimos, por así decirlo, pioneros en traer diferentes tostadores nacionales e internacionales”.

Para el que todavía no haya podido descubrir el establecimiento, Elio and Coco se ubica en el centro de la ciudad, en la calle San Lorenzo. Es un lugar acogedor, con encanto y donde es imposible resistirse a la tentación de sus cafés, tostadas, huevos, açai o de cualquiera de sus tartas.

Por otro lado, cabe mencionar que el proyecto ha seguido creciendo y hace unos meses abrió su obrador de pastelería donde elaboran toda la repostería para la cafetería. Se trata de Elio’s Bakehouse, en María de Huerva.

Entre las mejores de España

Ese encanto de Elio and Coco, que se ganó rápido un hueco en el corazón de los zaragozanos, ha llegado a todo el país. Así pues, su delicioso café de especialidad ha sido reconocido como uno de los mejores de España en la lista de The Best Coffee Shops.

Es el primer año que Alberto y Noelia lo consiguen, y fue una “gran sorpresa”. “Es el trabajo de cinco años. Que te den un reconocimiento tan importante a nivel nacional está muy bien. Nos ha hecho mucha ilusión y nos da mucha alegría”, expresaba él.

Además, se acordaba del reconocimiento que también ha conseguido Acho Coffee y celebraba el éxito de dos lugares de Zaragoza. “Eso es que estamos haciendo las cosas bien”, manifestaba.

Sin duda, ese premio se ha notado en la afluencia de clientes. “Tanto de Zaragoza como de fuera, ha venido gente a probar porque se ha enterado. Algunos de Madrid venían a visitar la ciudad y han acudido directamente a nuestra cafetería”, cuenta.

A la hora de explicar las características de su café, detalla que, al ser de especialidad, conocen todo el proceso de recolección. “Es café de temporada, es café de calidad. Es un poco más caro, pero también la manera de recogerlo es más trabajosa. Solamente entra la mano humana, no entran máquinas. Se recolecta grano a grano en su punto óptimo de maduración”, detalla Alberto.

Con ilusión y motivación por hacer las cosas bien, la pareja afronta todo lo que esté por llegar. Por supuesto, siempre antes tomando un buen café.