Parece la India pero está en Aragón y es una joya: el exótico pueblo perdido entre montañas cerca de Zaragoza

Enclavado entre montañas, en un rincón inesperado del Pirineo aragonés, existe un lugar capaz de transportarte a miles de kilómetros sin salir de España. Un enclave donde las banderas de oración ondean al viento, las estupas emergen entre el paisaje y el silencio invita a la introspección. Parece un destino sacado de la lejana India, pero en realidad está mucho más cerca de lo que imaginas.

En el corazón del Pirineo aragonés, a escasos kilómetros de Graus, se encuentra Panillo, un pequeño pueblo que alberga una joya inesperada: el templo budista Dag Shang Kagyü.

Este centro espiritual, fundado en 1984 por el maestro tibetano Kyabye Kalu Rinpoche, se ha consolidado como un referente del budismo tibetano en España, ofreciendo un espacio de meditación y retiro en plena naturaleza.

Panillo, Huesca. Google

Descubriendo el Templo Budista

El complejo destaca por su arquitectura tradicional tibetana, con elementos como 108 estupas, un molino de oraciones y áreas destinadas a retiros individuales y grupales. Además, se realizan actividades diarias como meditación, yoga y rituales tradicionales.

El templo Budista Dag Shang Kagyü, está abierto a visitantes de todas las creencias, quienes pueden recorrer libremente sus exteriores, siempre respetando la tranquilidad del lugar.

Panillo, Huesca. ThinkSpain

Para aquellos interesados en profundizar en su historia y significado, se ofrecen visitas guiadas los fines de semana y festivos a las 11:30 horas, con una duración aproximada de 45 minutos a una hora.

El coste es de 3 euros por persona, siendo gratuitas para niños hasta 7 años. No es necesario reservar; basta con presentarse en la secretaría del templo a partir de las 10:30 horas el día de la visita.

Dónde alojarse en Panillo

Si vamos de visita a Panillo, podemos aprovechar y prolongar la estancia para explorar más a fondo la comarca de La Ribagorza. Para esta escapada existen diversas opciones de alojamiento:

El Molino de Panillo : Este establecimiento, situado en un antiguo molino de 1889, ofrece una experiencia única en un entorno natural privilegiado. Cuenta con una amplia terraza y zona para niños, y se encuentra a solo 4 minutos del templo budista. Su restaurante destaca por ofrecer productos frescos y de kilómetro 0, incluyendo pescados, carnes y verduras locales.

Alojamientos en Graus: A unos 6 km de Panillo, en la localidad de Graus, se pueden encontrar diversas opciones de hospedaje, desde hoteles hasta casas rurales, adaptadas a diferentes presupuestos y preferencias. La cercanía a Panillo hace de Graus una opción conveniente para los visitantes del templo.

Gastronomía local: dónde comer

En Huesca, no solo se come bien, en Huesca se disfruta del banquete celestial. La provincia cuenta con varios restaurantes de estrella Michelin, y a los que conococemos la zona no nos llama la atención. Para esta escapada a la 'India' proponemos disfrutar de comida aragonesa. La Ribagorza ofrece una rica oferta gastronómica que combina tradición y productos locales:

Restaurante El Molino de Panillo : Además de alojamiento, este establecimiento ofrece un restaurante donde se puede disfrutar de platos elaborados con ingredientes frescos y locales. El ambiente familiar y el entorno natural lo convierten en una opción ideal para degustar la cocina aragonesa.

Restaurantes en Graus: La cercana localidad de Graus cuenta con una variedad de restaurantes y cafeterías que ofrecen desde tapas y bocadillos hasta menús del día con platos tradicionales de la región. Algunos establecimientos destacados incluyen la Restaurante Cafetería Casa del Barón, conocida por sus elaboraciones propias y ambiente acogedor.

Explorando los alrededores

Además del templo budista, la comarca de La Ribagorza ofrece múltiples atractivos para los visitantes:

Graus : Esta localidad es famosa por su Plaza Mayor porticada y su longaniza, considerada una de las mejores de España. Pasear por sus calles es sumergirse en la historia y la cultura aragonesa.

Rutas de senderismo: Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de diversas rutas que recorren el Pirineo aragonés, ofreciendo vistas panorámicas y la oportunidad de conectar con el entorno natural.

Consejos prácticos para la visita

Horarios : Aunque el exterior del templo es accesible en cualquier momento, las visitas guiadas al interior se realizan los fines de semana y festivos a las 11:30 horas. Es recomendable llegar con al menos 15 minutos de antelación.

Respeto al entorno : Se solicita a los visitantes mantener el ambiente tranquilo y silencioso, respetando las prácticas y actividades de la comunidad residente.

Accesibilidad: El templo se encuentra en una zona rural, por lo que es aconsejable disponer de vehículo propio para facilitar el acceso y la movilidad por los alrededores.

La visita al templo budista Dag Shang Kagyü en Panillo es una experiencia enriquecedora que combina espiritualidad, cultura y naturaleza. Ya sea para una escapada de fin de semana o como parte de un recorrido más amplio por el Pirineo aragonés, este rincón de Aragón ofrece al visitante una oportunidad única de desconexión y aprendizaje en un entorno incomparable.