La vida actual de Amaral: de crecer en un barrio de Zaragoza a mudarse a una pequeña y recóndita aldea de España

En consecuencia, la cantante contó que vive en una pequeña aldea de España que destaca por la tranquilidad. Ella misma explicó: "Tengo una vida muy sencilla. Desde hace poquito vivo en una aldea y por eso estoy más cerca de la naturaleza. Fui allí por una llamada de la naturaleza que tenía. Estoy superagusto, entre mis vecinos soy una más. Llevo ya varios años allí y estoy muy feliz".

Ella misma también contó sobre su nueva casa en el campo lo siguiente: "La ventana de la cocina da a un nogal y tengo más arbolitos en frente. He puesto unos platitos con comederos y echo semillas para que vengan los pájaros. Me gusta porque vienen de todo tipo y me alegra la vida".