Fabiana, propietaria del nuevo restaurante futurista de Zaragoza: "Es un sitio que impresiona al verlo"

Un restaurante como nunca antes había llegado a Zaragoza, con una esencia futurista, pero sin perder la calidad de la comida. “A la altura de Madrid o Barcelona”. Así es Vértico, el nuevo local que ha abierto en la capital aragonesa con una apuesta muy innovadora.

Fabiana Mierloiu es una de las socias del restaurante junto a sus padres, Ángel Lou y Nela Mierloiu, con quien también comparte la famosa hamburguesería Tik Tak House. Sin embargo, esta vez quería emprender un camino totalmente diferente. De esta forma empezó el germen de lo que hoy ya es Vértico.

“Yo tenía claro que quería un restaurante de experiencia, porque a veces hay restaurantes muy experimentales, pero a la hora de la gastronomía se quedan flojos. Entonces, en este caso, la meta era que la gastronomía estuviera al mismo nivel que la experiencia”, justificaba Fabiana.

Tras mucho tiempo de trabajo e intriga, este miércoles 11 de diciembre Vértico abrió sus puertas al público en la calle León XIII de Zaragoza. Por tanto, ya se puede observar todo lo que esconde este revolucionario restaurante. Desde una cocina totalmente abierta, una contrabarra en picado o zonas VIP…

“Queríamos un local pequeñito, íntimo y exclusivo, pero con cinco zonas muy bien diferenciadas, que te haga sentir que tienes una experiencia diferente cada vez que vengas y que puedas reservar en cada zona diferenciada”, explicaba la propietaria.

En ese sentido, Vértico cuenta con una cocina abierta, transparente y con una barra ‘show cooking’, algo totalmente nuevo en Zaragoza. “Tú te sientas delante de los chefs, los ves trabajando, y además tendrás pequeñas interacciones con ellos y privilegios por haber reservado en esa zona”.

La zona VIP es, sin duda, el sitio más privilegiado de todo el local, comiendo “literalmente dentro de un cuadro”. “No hay ningún coste de más por reservar en esta zona, pero hay que darse prisa”, asegura.

Acudir a Vértico es mucho más que ir a cenar a un restaurante. Es quedarse con detalles, observar y admirar una obra de arte que se ha creado con la garantía de irte satisfecho gastronómicamente. “Estamos buscando que tengas una experiencia redonda y quieras seguir probando”, avisa Fabiana.

Sello maño

Un lugar especial y diferente que va más allá de la experiencia y el decorado, porque busca ser un restaurante con una gastronomía de alto nivel, pero accesible. En ese aspecto, Fabiana cuenta que es un restaurante de comida internacional “con alma maña”, pues incluye en su carta “productos de proximidad y de Aragón” en elaboraciones y cocciones largas.

Además, confiesa que quieren renovar mucho la carta, cada seis meses más o menos, para que el usuario siempre quiera volver a probar cosas nuevas.

De momento, aunque no hay un plato estrella por excelencia, Fabiana reconoce que su favorito es la lasaña trufada. “Espectacular”, describe. “Lleva una galleta india por encima y trufa negra de Aragón”, continúa.

Otro de los aspectos que más sorprenderá a los clientes es su nombre, todo un ejemplo de que de una mala situación siempre sale algo bueno. “Tenía muchos vértigos y se me juntó con mi obsesión de una contrabarra en picado. Quise sacar una experiencia positiva de todo ese mal trago. Pensé en Vértigo, pero estaba patentado, entonces me quedé con Vértico, que me parece perfecto porque es mucho más maño”, explica la joven.

En definitiva, igual que Tik Tak House es ya una referencia en la ciudad, Fabiana espera que Zaragoza reciba a Vértico con la misma ilusión que ha puesto su familia en él.

“Es un restaurante a la altura de Madrid y Barcelona. Es un restaurante que impresiona al verlo”, destaca. Así que, para comprobarlo, tendrás que verlo con tus propios ojos…