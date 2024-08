El curioso insulto aragonés que solo los locales entienden: algunos lo confunden con un piropo

La lengua española es un verdadero tesoro, lleno de matices que reflejan la diversidad de nuestras regiones. A lo largo de los siglos, cada rincón de España ha ido aportando palabras únicas y expresiones propias, enriqueciendo así nuestro idioma común. Muchas de estas palabras, aunque no siempre se conocen en todo el país, forman parte de la identidad cultural de sus lugares de origen.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua cuenta con unas 90.000 palabras, una persona normal utiliza en su día a día alrededor de 300, y una persona considerada culta 500. Palabras que utiliza, no que conozca, se pueden conocer muchas más pero no las usamos en nuestras conversaciones del día a día.

En Aragón encontramos gran variedad de términos que solo se utilizan en la comunidad: escobar, chipiarse, escaparrar, ababol, a corderetas… Una de estas, es un insulto, así que cuidado si lo oyes por ahí.

Gilipollas, e idiota suelen ser los insultos más utilizados, y según el contexto no hay que ofenderse, los españoles somos muy dados a insultarnos también entre amigos. El insulto aragonés que no se entiende en el resto de España es ababol. Un insulto delicado, cariñoso que quiere decir tonto, despistado, empanado.

Ababol en el Diccionario de la lengua española cuenta con dos definiciones. La del insulto que comentábamos y otra curiosa: amapola. Un ababol es también una flor, por lo que algunos podrían confundirse y pensar que si le llaman así le están echando un piropo.

Si estás en Aragón y alguien te dice que “tienes cara de ababol” o “mira que eres ababol”, no te está llamando florecilla del campo precisamente, algo has hecho mal y considera que tienes poca inteligencia. Pero no se lo tengas muy en cuenta, los aragoneses suelen ser un poco brutos, pero de buen corazón.

Otros insultos aragoneses

Saber insultar con elegancia es todo un arte. Para los humoristas es clave, ya que un insulto amable puede sacar más de una carcajada. En Aragón contamos con insultos de lo más simpáticos, aparte de 'ababol', podemos contar unos 100 términos para insultar, aquí dejamos los cinco más utilizados en la comunidad:

Arnuz: persona indeseable, de poco valor.

Desustanciau: persona sin fundamento.

Escuchimiciau: sin fuerzas, enclenque, débil.

Marroflas: lento al hacer las cosas.

Tontolaba: desgraciado. Viene de la tradición del haba en el roscón, quien se la encuentra tiene que pagar el dulce a quien lo ha comprado, de ahí tontolaba.

El diccionario del Grand Prix

Este verano en el famoso programa de televisión ‘El Grand Prix’ ha participado un pueblo aragonés, que llegó hasta la semifinal. La última prueba del concurso, es la del diccionario, es nueva de esta edición, y ha recibido muchas críticas del público. Consideran que es injusta por ser totalmente arbitraria. El azar juega un papel importante, y el que acierta se lleva unos puntos que en el resto de pruebas son muy costosos conseguir.

En esta edición las palabras que aparecieron fueron: éxila (inventada), tafico (inventada), yanomami, arrimón, pílex (inventada), y estocástico. Estuvieron más acertados los aragoneses, que consiguieron acertar de las tres palabras que les tocaron dos. De las palabras que realmente existen, estas son las definiciones: