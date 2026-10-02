Detenido un hombre de 45 años como presunto autor del homicidio de Ricla: fue encontrado en Francia

La Guardia Civil de Zaragoza ha detenido en las inmediaciones de París al presunto autor del homicidio de un hombre de 46 años ocurrido el pasado 1 de agosto en Ricla (Zaragoza).

La víctima, de nacionalidad argelina, fue localizada sin vida y con una herida de arma blanca en una pierna que habría seccionado la arteria femoral.

Los hechos ocurrieron a primera hora del 1 de agosto. A las 05.22 horas, la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062) recibió una llamada que alertaba del hallazgo de una persona aparentemente fallecida, ensangrentada y tendida en el suelo, en un camino próximo a Ricla.

Hasta el camino de San Pedro, en el término municipal de la localidad, se desplazaron efectivos de Seguridad Ciudadana, que confirmaron el fallecimiento. La investigación quedó entonces en manos de especialistas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística de Zaragoza.

Los análisis forenses determinaron que se trataba de una muerte violenta. La víctima presentaba una herida inciso-cortante en una pierna que habría seccionado la arteria femoral, una lesión que habría provocado su fallecimiento.

El sospechoso huyó a Francia

Las pesquisas permitieron a los investigadores identificar al presunto autor de los hechos. Se trata de un hombre de nacionalidad argelina, de 45 años y con antecedentes policiales.

Según la investigación, la noche del crimen la víctima y el ahora detenido mantuvieron una discusión en el casco urbano de Ricla. Poco después, el sospechoso habría abandonado el lugar.

Posteriormente, cuando la víctima se dirigía hacia su domicilio, habría sido agredida con un arma blanca durante el trayecto. La agresión se habría producido a unos 400 metros de la vivienda, donde la víctima quedó tendida en el suelo.

Tras el suceso, el presunto autor habría abandonado Ricla a pie en dirección a Épila. Desde allí, habría utilizado el transporte público para desplazarse por distintas ciudades españolas antes de continuar su huida hasta Francia.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, que dictó una orden europea de detención. Además, la Guardia Civil de Zaragoza solicitó la colaboración de la Brigade des Fugitifs (BDF) de la Dirección de la Policía Judicial de la Prefectura de Policía de París.

La colaboración policial permitió localizar y detener al sospechoso en las inmediaciones de París el pasado 29 de septiembre, según informa la Guardia Civil.

Tres homicidios esclarecidos en la provincia de Zaragoza

La Guardia Civil señala que esta detención permite esclarecer los tres homicidios ocurridos durante el mes de agosto en la provincia de Zaragoza: el de Ricla, el de un matrimonio en Tauste, ocurrido el 4 de agosto, y el relacionado con el asesinato ocurrido en Pamplona y con los restos humanos encontrados en el embalse de Yesa el 7 de agosto.

Según la Guardia Civil, los especialistas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zaragoza han identificado, localizado y detenido en menos de dos meses a los presuntos responsables de estos tres sucesos.