Roba una cadena de oro a una anciana y se la traga: una radiografía confirmó que la tenía en su estómago

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una mujer como presunta responsable de un delito de robo con violencia a una anciana después de sustraerle una cadena y un crucifijo de oro que portaba en el cuello.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 24, en torno a las 20:00, en la confluencia de la avenida de Madrid con Nuestra Señora de Bonaria, cuando un grupo de jóvenes se cruzó con dos mujeres de avanzada edad que caminaban por la zona.

En ese momento, ambas fueron empujadas deliberadamente, lo que hizo que una de ellas cayera bruscamente al suelo.

Aprovechando esta situación, una de las integrantes del grupo habría agarrado fuertemente a la víctima por el cuello con una mano mientras con la otra trataba de arrancarle la cadena de oro que llevaba.

La resistencia de la víctima provocó que la cadena terminara fracturándose, consiguiendo la presunta autora apoderarse de parte de la misma y de un crucifijo, ambos de oro.

Agentes de Seguridad Ciudadana que acudieron al lugar localizaron a la presunta autora todavía en las inmediaciones y procedieron a su detención.

Durante la intervención, la mujer mantuvo una actitud muy agresiva y opuso una fuerte resistencia a los policías.

Fue entonces cuando uno de los agentes observó un destello de color dorado en el interior de la boca de la detenida.

Al percatarse de que había sido descubierta, comenzó a realizar movimientos de deglución de manera forzada hasta tragarse el objeto que ocultaba.

Ante esta situación y con el objetivo de preservar su integridad física, los policías la trasladaron inmediatamente al Hospital Universitario Miguel Servet, donde fue sometida a las correspondientes pruebas médicas.

Una radiografía confirmó la presencia de un cuerpo extraño metálico en su aparato digestivo, encontrándose la detenida fuera de peligro.

Según la valoración facultativa, la expulsión debía producirse de manera natural, sin que pudiera determinarse cuándo ocurriría.

La detenida, que cuenta con varios antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza, quedó en libertad con cargos con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello.