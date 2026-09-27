Uno de los camiones de FCC en Zaragoza. E. E.

Muere aplastado por la puerta de su camión un trabajador de la limpieza en Zaragoza: "Ha sido una fatalidad"

Un trabajador de la limpieza de 62 años ha muerto esta madrugada en Zaragoza aplastado por la puerta de su camión.

Los hechos, actualmente en investigación, han ocurrido entre la 1.30 y las 2.00 en las instalaciones de la empresa FCC en la carretera de Castellón, una planta en la que se guardan cajas de residuos.

Según testigos presenciales, en un momento dado, el conductor ha parado el camión.

Todo apunta a que se habría olvidado de poner el freno de mano.

Al bajarse, el vehículo se ha movido y el trabajador ha intentado rectificar y subirse a la cabina, pero no le ha dado tiempo y ha terminado siendo aplastado por la puerta, quedando atrapado entre el camión y la pared.

El fallecido llevaba 20 años en la empresa y estaba a poco tiempo de jubilarse.

Los responsables de FCC, "muy afectados" por esta "desgracia", se han mostrado "consternados" y han trasladado sus condolencias a la familia.

La reacción de los sindicatos

La Sección Sindical de UGT en FCC Zaragoza, junto a UGT Servicios Públicos Aragón, ha emitido un comunicado lamentando profundamente el fallecimiento.

"Nuestro compañero contaba con una larga trayectoria en la empresa y deja un hueco irreparable entre quienes compartían con él el trabajo diario", dice.

Además de trasladar a la familia su pésame y todo su apoyo en estos momentos de "inmenso dolor", el sindicato avanza que exigirá que se investiguen a fondo las circunstancias de lo ocurrido, con la intervención de Inspección de Trabajo y del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA), y que se depuren las responsabilidades que correspondan.

"Ningún accidente laboral es una fatalidad inevitable: detrás hay condiciones de trabajo, organización, prevención y medidas que deben cumplirse", expone en el comunicado.

En este sentido, reclama a la empresa "que extreme de inmediato las medidas de seguridad en todas las instalaciones y operaciones, y que se garantice que la plantilla cuenta con los medios, la formación y los protocolos necesarios para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse. "La prevención no es un trámite: es una obligación legal y moral", subraya.

28 fallecidos este año

Se da la circunstancia de que hace solo unos días perdía la vida, también en la provincia de Zaragoza, la alcaldesa de Fuentes de Jiloca.

Rosana Perruca Perruca compaginaba su labor en el Consistorio con otro trabajo como repartidora de Correos.

El accidente se produjo, precisamente, mientras estaba de reparto.

En su caso, la furgoneta se desplazó hacia atrás y la arrolló, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida.

Con el trabajador de FCC serían ya 28 las personas que han muerto en accidente laboral este año en Aragón.

El pasado fin de semana hubo que lamentar otras dos víctimas en Teruel. Esta vez, por inhalación de monóxido de carbono.

Uno de los trabajadores murió en el acto y el otro, a las pocas horas en el Hospital de Castellón, donde había sido trasladado con pronóstico grave.