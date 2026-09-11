La juez llama a declarar a la amante del novio de Carlota por el doble crimen de Tauste: intentaron usarla de coartada

La juez ha llamado a declarar a la amante de Luis Carlos por el doble crimen de Tauste. Se trata de la persona que el novio de Carlota trató de usar como coartada para evitar acabar entre rejas.

La declaración de la joven, que responde a las iniciales de S. G. C., está prevista para el próximo 21 de septiembre en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Su testimonio se considera una pieza clave del caso, ya que, por lo que ha trascendido hasta el momento, la chica se habría negado a mentir y habría terminado delatando a los novios.

Aunque Luis Carlos y Carlota esperaban un hijo en común tras solo unos meses de relación, fuentes de su entorno aseguran que no atravesaban su mejor momento.

Así, se cree que Luis Carlos se puso en contacto con su amante poco después de la trágica madrugada en la que acabaron con la vida del exlíder de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y de su mujer Esther Latorre.

El joven colombiano, que llevaba meses de "precariedad" y se acogió a la regularización masiva de inmigrantes en busca de un futuro mejor para él y su hija, le habría dicho a S. G. C. que si llamaban preguntando por él -especialmente si lo hacía la Policía- dijera que habían estado juntos la noche del 7 al 8 de agosto.

Sin embargo, no solo se habría negado sino que habría terminado delatándole.

Se trata de una mentira que, en cualquier caso, habría tenido muy poco recorrido, ya que tanto los teléfonos móviles como las cámaras de seguridad de Tauste sitúan a la pareja a la hora y en el lugar de los hechos.

Con todo, la joven podría arrojar más luz sobre cómo era la vida de Luis Carlos en Zaragoza.

Suboficial de la Marina en su Colombia natal, dejó todo por motivos que se desconocen.

En los últimos días se ha sabido que, a través de su abogado, Sergio Piracés, Luis Carlos ha recurrido su ingreso en prisión al entender que no hay pruebas que lo señalen directamente como autor material, aunque por el momento no consta si ha recibido respuesta.

No se cree, en todo caso, que la titular del juzgado de Ejea de los Caballeros vaya a dar marcha atrás a su propia decisión. Sobre todo teniendo en cuenta el riesgo de que se fugue a su Colombia natal o a otro país para huir de la Justicia.

Compañero de piso

La amante no será la única en pasar por sede judicial como testigo.

La titular del juzgado de Instrucción de Ejea también quiere oír al compañero de piso de Luis Carlos.

Su importancia no es menor, ya que es una de las dos personas a las que, según recoge el auto de entrada en prisión, confesó el crimen.

Ha de tenerse en cuenta que Luis Carlos no solo no tenía trabajo, sino que todavía no contaba con un gran círculo de amistades en Zaragoza.

Esto da una mayor importancia a cada testimonio, vital para reconstruir su noviazgo y cómo habían sido las semanas previas al terrible crimen.

La juez cree que Carlota fue la que impulsó a su novio a cometer el delito, habiendo sido "planificado" y "ejecutado por ambos investigados".

Sin embargo, hasta el momento no han aparecido ni el arma ni la ropa que llevaron la noche de autos, que terminaron quitándose para volver a Zaragoza en transporte público vía Gallur.

Otros testigos

Entre el día 18 y el 21 están previstas las declaraciones de al menos siete personas.

Entre ellas no estará finalmente Olga, la hermana pequeña de Carlota. Su declaración ha quedado suspendida sine die al estar viviendo en Irlanda.

Tendría que haber comparecido el viernes 18, sin que por el momento se haya fijado una nueva fecha para escucharla en sede judicial.

En la lista de declarantes hay vecinos de Tauste.

Lo que puedan decir será especialmente importante, ya que, hasta el momento, ni Carlota ni Luis Carlos han querido declarar y colaborar con la Justicia.

Ha de tenerse en cuenta que los vecinos de Javier y Esther, que vivían a las afueras de la localidad, escucharon gritos de madrugada.

¿El problema? Que siempre que iba Carlota los había, lo que hizo que no les dieran excesiva importancia ni llamaran a la Policía.

Otro episodio de gran relevancia es la discusión que Carlota, Luis Carlos, Esther y Javier mantuvieron unas dos semanas antes del doble homicidio en un céntrico restaurante del municipio.

Por lo que se cree, fue entonces cuando los novios anunciaron que esperaban un hijo en común, una noticia que no habría sido bien recibida en el entorno familiar.

En las últimas horas, el caso ha dado un nuevo giro al conocerse que Carlota declaró al médico forense que la examinó tras su detención que su padre y su abuelo paterno la habían agredido sexualmente.

No concretó en qué etapa de su vida ni constan denuncias previas, lo que hace que sus declaraciones tengan que ser analizadas con cautela.

Aunque la hija mayor padecía esquizofrenia, durante los hechos era plenamente capaz de discernir entre el bien y el mal, lo que resta fuerza a la teoría de que todo -o al menos sus duras declaraciones contra Javier- fueran fruto de un brote psicótico.

Así consta en el propio informe forense, en el que se dice que no presentaba alteraciones en la esfera senso-perceptiva ni "alteraciones cognitivas ni afectivas".

De la arrestada se especifica que presentaba un lenguaje "claro" y que ni ahora ni entonces presentaba "signos de disgregación del pensamiento".

Está por ver, por tanto, qué importancia tiene todo esto en la defensa de la hija mayor del matrimonio, que correrá a cargo del que fuera abogado de Igor el Ruso, Juan Manuel Martín Calvente.

Ahora que ha trascendido esta información resulta todavía más llamativo que Javier fuera el primero en morir y que los novios esperasen a que se quedara dormido para acabar con su vida "de un gran número de puñaladas".