David, Joseba y Daniel, los policías que salvaron la vida a un hombre en Cuarte: "Son momentos de mucha tensión"

David, Joseba y Daniel, agentes de la Policía Local de Cuarte, no esperaban acabar su turno el sábado pasado convirtiéndose en auténticos héroes.

Los tres se encontraban en el coche oficial haciendo la ruta protocolaria cuando, sobre las 1:30 horas recibieron una llamada de urgencia que les hizo cambiar de ruta.

"Nos informaron desde el 112 que había una persona en parada cardiaca en un local próximo a la bolera del municipio", recuerda Daniel a este diario.

Desde ese momento, él y sus compañeros se pusieron en alerta y no tardaron más de 3 minutos en llegar a la zona. "Son momentos de mucha tensión, pero intentamos coordinarnos lo máximo y en el menor tiempo posible para atender a la persona", explica.

A su llegada, menciona que encontraron al afectado tendido en el suelo rodeado de varias personas. "Una de ellas ya le estaba atendiendo, practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)", detalla.

Los agentes se hicieron cargo de la asistencia y continuaron de forma ininterrumpida con las maniobras. "Tienes que actuar muy rápido y con un poco de tensión, porque no es muy común para nosotros tener que llevar a cabo este tipo de actuaciones. Vas recordando lo que aprendes de los cursos, pero según pasan los segundos te vas calmando y sale solo", asegura.

Al mismo tiempo, utilizaron el material sanitario del vehículo policial, entre el que se encuentra un desfibrilador externo semiautomático (DESA), además de un dispositivo de ventilación para facilitar la asistencia respiratoria.

"Siempre llevamos uno en el coche. Es muy necesario y, visto está, que salva vidas. También es muy importante, además de disponer del material, contar con la formación necesaria para saber actuar con rapidez ante una emergencia", afirma, señalando que, en caso de urgencia y no contar con los medios, son conocedores de que "en cualquier edificio municipal hay desfibriladores".

Siguiendo las indicaciones de este, los policías realizaron "dos descargas eléctricas".

Fue a partir de la segunda que "el hombre comenzó a dar una ligera respuesta". Daniel dice que, en ese momento, continuaron con maniobras de reanimación hasta que llegaron los servicios sanitarios, que trasladaron al paciente a un centro hospitalario.

En el caso de Daniel, que lleva más de 15 años en el cuerpo, es la tercera vez que se encuentra ante una situación de vida o muerte. "No es lo normal para nosotros, nuestra labor consiste principalmente en otras cosas. Pero cuando toca lo primordial es ayudar en lo máximo posible a la persona", concluye.