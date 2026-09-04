Incendio en el ático de un edificio de viviendas de más de nueve plantas en Zaragoza

Los bomberos de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 9.50 de la mañana.

Una gran humareda ha alertado este viernes por la mañana a los vecinos del entorno de plaza Roma, en Zaragoza, debido a un incendio declarado en el ático de un edificio de viviendas de más de nueve plantas situado en la calle Vicente Berdusán.

El aviso se ha recibido a las 09.53, y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Zaragoza para sofocar las llamas.

Entre los recursos movilizados se encuentran una bomba urbana pesada, una bomba urbana ligera y una autoescala automática de 30 metros, además de una unidad de mando y comunicaciones y una ambulancia.

Los bomberos trabajando en un incendio en Zaragoza. E.E

El fuego ha afectado únicamente a una de las viviendas del piso superior. Han sido los propios vecinos quienes, al percatarse de que el humo se había extendido por la escalera del edificio, han dado la voz de alarma y avisado a los servicios de emergencia.

Los bomberos han rescatado del interior de la vivienda a una mujer mayor y a su perrita. El animal se encontraba en parada a su llegada y ha tenido que ser reanimado por los efectivos.

"Ha sido un incendio gordo y estamos trabajando en ello. Han recuperado un perrito de la dueña que estaba en parada, pero las personas de esa planta están bien", ha explicado Luis Terrén, subjefe de intervención del Parque 2 de Bomberos de Zaragoza.

El incendio ya se encuentra controlado, aunque los bomberos continúan trabajando en la zona para completar la intervención y asegurar el inmueble.