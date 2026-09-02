Detenido en Alemania el presunto autor de una agresión sexual en Zaragoza: ya está en prisión provisional

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión sexual denunciada el pasado 19 de agosto en el barrio zaragozano de La Almozara.

El hombre, que fue identificado por los investigadores poco después de que se produjeran los hechos, ha sido localizado tras abandonar España y ya se encuentra en prisión provisional por orden judicial.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la avenida Ciudad de Soria, del barrio de La Almozara.

Tras recibir la denuncia, los agentes pusieron en marcha una investigación que, según explica la Jefatura Superior de Policía de Aragón, permitió avanzar rápidamente hasta conseguir la plena identificación del sospechoso.

La Policía Nacional finalmente consiguió encontrarlo en Alemania, desde donde se realizaron las actuaciones necesarias para lograr su regreso a Zaragoza. El hombre fue detenido el pasado 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales.

Al día siguiente, el 1 de septiembre, el arrestado pasó a disposición del Juzgado Plaza Uno de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza. El órgano judicial decretó su ingreso en prisión provisional, donde permanece mientras continúa el procedimiento.

La detención se produce en un momento de especial preocupación entre los vecinos de La Almozara por las denuncias de presuntas agresiones sexuales conocidas durante el mes de agosto, pues en el barrio se hablaba de hasta 3 sucesos.

La situación llevó incluso a la convocatoria de una concentración de repulsa en el barrio, en la que vecinos y representantes vecinales reclamaron mayor seguridad y mostraron su apoyo a las posibles víctimas.

En las semanas previas, la Policía Nacional había mantenido abiertas varias líneas de investigación y había pedido prudencia ante la difusión de información no contrastada en redes sociales.

En aquel momento, los investigadores no confirmaban que los diferentes episodios estuvieran necesariamente relacionados ni que detrás de ellos hubiera un único autor.

Ahora, la Policía confirma la detención de un hombre al que atribuye, de forma provisional, la agresión sexual denunciada el 19 de agosto. La investigación continúa abierta y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades que correspondan.