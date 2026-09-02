Carlota "discernía plenamente" entre el bien y el mal durante el doble crimen de Tauste pese a su esquizofrenia.

Es la principal conclusión del informe forense que se le practicó tras su detención en agosto.

El análisis hace que pierda fuerza la teoría de que Carlota, embarazada de unos tres meses, pudo sufrir un brote psicótico que la llevó a acabar con la vida de sus padres, el exlíder de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), Javier Sánchez, y su mujer, Esther Latorre.

El propio informe dice que Carlota no presentaba alteraciones en la esfera senso-perceptiva ni "alteraciones cognitivas ni afectivas".

Es más. Cuenta con un lenguaje "claro" y ni ahora ni entonces presentaba "signos de disgregación del pensamiento".

Todos estos motivos llevaron a la titular del Juzgado de Instrucción de Ejea de los Caballeros a imponer su ingreso en prisión provisional frente a otras alternativas.

Su defensa -entonces llevada por una abogada de oficio y ahora en manos del que fuera abogado de Igor el Ruso, Juan Manuel Martín Calvente-, pidió en su momento que la hija mayor del matrimonio no acabara en la cárcel de Zuera.

Aseguró que ni se daban los requisitos exigidos en la ley ni había indicios suficientes.

Por ello, solicitó a la juez que adoptara medidas "menos gravosas" como una comparecencia periódica o que la internara en un centro psiquiátrico, precisamente, por la esquizofrenia que padece.

Pero la magistrada cree que existen "multitud de indicios" y que el terrible crimen no se desencadenó por los problemas de salud mental de Carlota.

De hecho, tanto ella como su pareja se habían llevado ropa para cambiarse conscientes de que la iban a necesitar y ella misma aseguró a su hermana que no veía otra manera de acabar las cosas.

A esto hay que sumar un alto riesgo de fuga que desaconsejaba su puesta en libertad, de ahí que su destino haya sido la prisión de Zuera hasta que sea juzgada por un jurado popular.

La propia hermana de Carlota, que viajó desde Dublín a Zaragoza nada más conocer la noticia, reconoció a la Guardia Civil que su hermana era capaz de hacer algo así y a sus vecinos y allegados no les sorprendió que ella estuviera detrás del terrible crimen.

Aunque de pequeña fue una niña "normal", los problemas comenzaron ya antes de la Universidad. Sus profesores llamaron a sus padres alertándoles de que sufría un severo caso de bulimia, y aunque su esquizofrenia estaba tratada, en su entorno muchos dudan de que estuviera siguiendo las recomendaciones médicas a rajatabla.

Siguen sin colaborar

Hasta el momento, ni Carlota ni Luis Carlos han colaborado con la Justicia. Ni ella ha declarado en contra de él ni él -cuya defensa, en manos del letrado Sergio Piracés, definió desde un primer momento como una persona "educada y muy influenciable"-, se ha salido del guión.

Esto hace que por ahora no se haya encontrado el arma del crimen ni las prendas que llevaban la noche de autos.

Sin embargo, está por ver si esta continúa siendo la actitud en los meses venideros. Especialmente teniendo en cuenta que en estos momentos no se sabe a ciencia cierta quién portaba el arma y causó la muerte a las víctimas, cuestión que podría abrir una brecha en sus líneas de defensa.

Lo que parece claro es que el doble homicidio -cuya calificación podría elevarse a la de asesinato conforme avance la investigación- fue "planificado" y no consecuencia de un enfrentamiento fortuito.

Tanto es así que Carlota, que hasta ahora carecía de antecedentes penales, esperó a que su padre llegara a casa y se quedara dormido para acabar con su vida junto a su novio.

Sus discusiones eran de sobra conocidas tanto por sus familiares más cercanos como por los vecinos de Tauste, una localidad de cerca de 7.000 habitantes que se sigue sintiendo pueblo.

De hecho, sus vecinos no le dieron importancia a los gritos que se oyeron la noche en cuestión en torno a las tres de la madrugada, poco después de que Javier se conectara por última vez a Facebook y WhatsApp y alrededor de una hora y veinte minutos antes de que Carlota y Luis Carlos volvieran a ser captados por las cámaras del municipio con distinta ropa.

Aunque este último llegó a confesar durante el reconocimiento forense y a otros dos amigos que había causado la muerte del matrimonio, el silencio ha sido la tónica en los días y semanas posteriores a la investigación.

Con todo, existen sospechas fundadas de que Carlota tuvo un papel protagonista, ya que acabó con lesiones en el rostro -previsiblemente fruto de un forcejeo con su madre- por las que tuvo que ser atendida a las horas en un centro hospitalario de Zaragoza.

Mientras sigue la investigación, ambos continúan separados entre rejas sin que conste ningún tipo de incidente con otros reclusos. Los dos seguirían siendo novios a pesar de todo, y está por ver qué pasará con Carlota conforme avancen los meses y su embarazo, que seguiría desarrollándose con normalidad.