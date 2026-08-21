Trágica semana en el Pirineo: mueren dos hombres extranjeros en diferentes accidentes en la montaña

El Pirineo aragonés se encuentra en una semana negra con el conocimiento de la muerte de dos personas en respectivos accidentes.

Según ha comunicado la Guardia Civil, el lunes 17 de agosto un vecino francés perdió la vida, posiblemente, a causa de un infarto mientras realizaba una excursión por la senda de los Ganchos (Hecho).

El Grupo de Rescates de Jaca fue movilizado hasta el lugar ante el aviso del 112 para el rescate de la víctima, procedente de Bayona, y de 63 años.

Una vez procedida la evacuación a pie del fallecido hasta el helicóptero fue transportado a los servicios funerarios.

En una semana en la que los rescates se han ido sucediendo uno tras otro acumulando hasta 19 en cinco días, el miércoles la montaña lloró una nueva pérdida con el fallecimiento de un montañero estadounidense.

El Greim de Boltaña fue movilizado hasta el Parque Natural de Ordesa y Monteperdido para el rescate de cuatro senderistas con el aviso de que uno de ellos había sufrido una caída.

Lamentablemente, cuando llegaron los servicios de rescate de la Guardia Civil a la Colada de Pineta pudieron comprobar que el senderista procedente de Florida de 56 años presentaba lesiones no compatibles con la vida tras una caída vertical.

Según han informado las mismas fuentes, los tres acompañantes presentaban un estado de bloqueo psicológico por lo ocurrido.

Una mujer española de 51 años, vecina de Florida (EEUU), un varón español de 45 años, vecino de Alcorcón (Madrid) y un varón mexicano de 53 años, vecino de Florida.

El cuerpo sin vida del senderista fue evacuado a la helisuperficie de Boltaña para su transferencia a servicios funerarios y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Los otros tres senderistas, ilesos, fueron evacuados al Parador de Bielsa desde donde continuaron por sus propios medios.