Brutal apuñalamiento por una copa a un joven y un vigilante de seguridad en una famosa discoteca en Zaragoza

Detención de uno de los culpables de la agresión CNP

Una agresión con dos heridos ha quedado esclarecida con la detención de dos jóvenes de 24 años de etnia gitana como presuntos culpables de los hechos.

Los hechos por los que se les ha detenido este jueves se remontan al pasado 2 de agosto en una famosa discoteca del centro de Zaragoza ubicada en plaza Salamero.

Según ha podido saber este diario, la agresión se inició por una discusión por una copa entre dos grupos de jóvenes que estaban en el interior del local.

La pelea se terminó yendo de las manos y acabó con uno de los implicados en la pelea con heridas por arma blanca en el vientre y en el muslo.

No solo ello sino que el vigilante de seguridad de la discoteca que se personó para intentar finalizar con la discusión también acabó gravemente herido.

Esta segunda víctima presentaba una herida por arma blanca en una pierna y una importante hemorragia.

Ante lo ocurrido en torno a las 5.30 se procedió a dar aviso a la central del 091 lo que desencadenó en la presencia de agentes de Seguridad Ciudadana en el local.

Según informa la Policía Nacional, una vez a su llegada se encontraron en la entrada del establecimiento al joven tendido en el suelo sangrando abundantemente.

Ante esta situación, los agentes procedieron a practicarle inmediatamente los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios, que trasladaron de forma urgente a la víctima a un centro hospitalario.

No todo quedó ahí ya que, como indican, al entrar al interior de la discoteca pudieron comprobar que el vigilante de seguridad se encontraba herido, siendo igualmente asistido por los servicios sanitarios.

Investigación de los hechos

A pesar de la rápida intervención de la Policía Nacional, los presuntos responsables habían abandonado el lugar antes de la llegada de los indicativos policiales.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro se hizo cargo de las pesquisas.

Durante las semanas posteriores, los investigadores realizaron un minucioso análisis de las imágenes disponibles y de las declaraciones de los testigos, reconstruyendo lo ocurrido e identificando a los presuntos implicados.

La investigación permitió determinar que uno de los autores habría apuñalado al menos cuatro veces a dos personas diferentes durante el transcurso de los hechos.

Un segundo implicado habría causado un traumatismo y una herida en la cabeza a una de las víctimas, mientras que una tercera persona habría provocado lesiones de carácter leve en la zona ocular a la otra.

Una vez reunidos los indicios necesarios y plenamente identificados los presuntos responsables, los investigadores procedieron el pasado 20 de agosto a su detención.

A uno de ellos, al que le constan nueve antecedentes policiales, se le atribuye un presunto delito de lesiones graves. El segundo, con cuatro antecedentes policiales, fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Asimismo, una tercera persona fue identificada e investigada por un presunto delito leve de lesiones.

Los dos detenidos pasaron durante la tarde del jueves a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, decretándose el ingreso en prisión provisional del presunto autor de la tentativa de homicidio, mientras que el segundo arrestado quedó en libertad con cargos.