Muere un bombero de la Diputación de Zaragoza en un aparatoso incendio en Calatorao: "Es triste y doloroso"

Un bombero ha fallecido en los trabajos de extinción de un incendio en un taller en el municipio zaragozano de Calatorao. Se trata de un bombero procedente de la brigada de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Las primeras informaciones sitúan que el fuego se habría originado en el interior de los Talleres Salanova en la calle Gregorio Marañón de Calatorao en torno a las 14.00 de este martes.

Hasta allí se han desplazado personal de bomberos de la DPZ para intentar apagar el incendio. Según se pueden ver en las imágenes, rápidamente se ha originado una gran nube negra visible en diferentes puntos de la localidad.

Al conocer la noticia, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha trasladado que está de camino a las inmediaciones del incendio.

El aparatoso incendio ha llamado la atención enseguida de los vecinos que se han congregado en las zonas cercanas. Asimismo, muchos de ellos están colaborando en su extinción ante la cercanía del fuego a otras viviendas.

En la zona también se encuentra la Guardia Civil y Protección Civil.

El Ayuntamiento de Calatorao ha mandado un mensaje a través de sus redes mensaje advirtiendo a la población y ordenando el desalojo "con calma" de las calles próximas como alrededores de la zona afectada ante "la elevada toxicidad del humo".

"No se acerquen al lugar del suceso bajo ningún concepto para no entorpecer las labores de los equipos de emergencia ni exponerse a gases nocivos", indican en el comunicado.

Del mismo modo se ha ordenado que "las viviendas cercanas deben cerrar herméticamente puertas y ventanas, así como apagar cualquier sistema de ventilación o aire acondicionado".

Duelo en Calatorao

Ante el conocimiento de esta trágica noticia, el alcalde de Calatorao, David Felipe, ha lamentado lo ocurrido en palabras a EL ESPAÑOL: "Tener la desgracia de que fallezca una persona en el oficio de su trabajo es triste y doloroso".

Así, ha actualizado el estado del incendio tras originarse hace tres horas. "Parece que el incendio está más o menos controlado. Ahora ya no sale tanto humo y ya están refrescando las zonas, pero veremos a ver es un incendio muy aparatoso", cuenta Felipe.

El regidor está en plenas tareas de organización para poder abastecer de agua a los camiones cisternas de los bomberos que están trabajando en la extinción.

A las condolencias por lo ocurrido se suman las del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha transmitido su "consternación" ante el fallecimiento de un bombero de la DPZ este martes.



"Quiero hacer llegar un abrazo sincero a su familia y a sus compañeros, que hoy han perdido a uno de los suyos", indica en su mensaje difundido por su cuenta de X (antes Twitter).

Consternado por el fallecimiento de un bombero de la @DPZaragoza mientras participaba en la extinción del incendio declarado en un taller mecánico de Calatorao.



Quiero hacer llegar un abrazo sincero a su familia y a sus compañeros, que hoy han perdido a uno de los suyos. — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) August 18, 2026

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado en un mensaje por X sus condolencias a los familiares y allegados del bomberos fallecido. Así, ha recordado "el enorme riesgo que asumen quienes trabajan cada día para protegernos. Mi reconocimiento y gratitud".

El dispositivo de incendios forestales de Aragón (Infoar) también ha trasladado su pésame por lo ocurrido: "En un día especialmente doloroso para todos nosotros, trasladamos nuestro cariño y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros, así como al conjunto de la Diputación de Zaragoza y su cuerpo de bomberos".

Segundo fallecido en un incendio

El fallecimiento de este bombero llega en un momento muy sensible para Aragón ya que este domingo se conoció la muerte del Cabo de la UME, Javier García Sancho.

Este militar estaba participando en las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) cuando la autobomba que conducía se precipitó por el barranco de Atarés.

Este martes se ha procedido a la honra fúnebre en la Base Aérea de Zaragoza donde sus compañeros de la UME y familia han despedido al militar de 39 años.