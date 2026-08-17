Tragedia en Zaragoza: mueren cuatro personas en un accidente de tráfico al chocar un turismo y un camión

Accidente de tráfico en la N-122 entre Bulbuente y Maleján (Zaragoza) Diputación de Zaragoza

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente de tráfico registrado este lunes en la N-122, entre las localidades de Bulbuente y Maleján, tras el choque frontal entre un turismo y un camión.

Las cuatro personas que han fallecido eran todos ocupantes del mismo turismo, el que ha impactado contra el camión.

El herido grave ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.

Ha habido un tercer turismo implicado, pero sin heridos.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos de la Diputación de Zaragoza que han tenido que excarcelar a las víctimas.

También han intervenido Guardia Civil y 061.

Se trata del accidente mortal más grave registrado en las carreteras aragonesas desde febrero de 2020, antes de la pandemia, cuando perdieron la vida seis personas en otro siniestro en Caspe.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.