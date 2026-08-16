Muere un bombero de la UME y tres más resultan heridos en el incendio de Las Peñas de Riglos

La UME, en el incendio de Peñas de Riglos. E. E.

Un bombero de la UME ha fallecido y otros tres compañeros han resultado heridos en el incendio de Las Peñas de Riglos.

Se encontraban realizando un traslado en una de las autobombas cuando han sufrido un accidente este domingo por la tarde en el barranco de Atarés próximo al Monte de Oroel.

Uno de los militares se encuentra hospitalizado desde esta tarde en el Hospital Miguel Servet.

Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, tras el cecopi celebrado esta tarde, trasladando su pésame a la familia y a la Unidad Militar de Emergencias.

Por el momento se desconocen más detalles.

Minutos antes, Azcón ya había publicado un mensaje en X dando su "más sentido pésame" al teniente general de la Unidad Militar de Emergencias por el fallecimiento del militar.

Asimismo, ha declarado que el Cecopi ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de la víctima.

"Todo mi cariño y apoyo a su familia, sus compañeros y a toda la UME en estos momentos de profundo dolor", ha concluido.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se han sumado a los mensajes de pésame a la familia y allegados en un mensaje donde han avanzado que lo ocurrido ha sido "un accidente en acto de servicio" en el que habría más compañeros heridos.

El propio delegado del Ejecutivo Central en la Comunidad ha querido trasladar un mensaje de "cariño a su familia y a toda la UME ante esta dolorosa noticia". "Una vez más, nuestro reconocimiento y gratitud a quienes trabajan para proteger la vida de los demás", ha declarado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del militar y deseado una pronta recuperación a los heridos.

En su mensaje ha trasladando su "cariño y solidaridad a la familia y los compañeros de la UME". Asimismo, ha agradecido "a todos los hombres y mujeres de la Unidad su compromiso y valentía" asegurando que "estamos en constante deuda" con todos ellos.

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