Huye a gran velocidad de un control de alcoholemia e intentar culpar a su hermana en la provincia de Huesca

Un Guardia Civil de Tráfico en un control de alcoholemia Guardia Civil

La Guardia Civil procedió a la investigación de un joven de 30 años por un delito de seguridad vial y otro por falsedad documental.

Según informan desde un comunicado de prensa, los hechos se remiten a febrero de este año en pleno desarrollo de un control preventivo de alcohol y drogas en La Fueva.

En él los agentes de Tráfico de Aínsa observaron como un vehículo realizó de forma repentina un cambio de sentido para abandonar el lugar en dirección contraria, haciendo caso omiso a las señales de alto efectuadas por los agentes e iniciando la marcha a gran velocidad.

Durante la huida, otros usuarios de la vía alertaron de que el citado vehículo estaba circulando a gran velocidad, poniendo en peligro al resto de usuarios.

Posteriormente, los agentes localizaron el vehículo e identificaron a su propietario en las inmediaciones.

Tanto sus características físicas como la vestimenta coincidían con las del conductor observado en el momento de la huida.

Sin embargo, a pesar de las coincidencias, el joven de 30 años al ser preguntado por la identidad de la persona que conducía el turismo, manifestó que era su hermana. Además indicó que ya no se encontraba en el lugar.

Con posterioridad, una vez iniciado el correspondiente procedimiento administrativo, la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca requirió al titular del vehículo para que identificara al conductor responsable de los hechos.

En el escrito de alegaciones presentado, el investigado manifestó que no era la persona que conducía el vehículo y que, al tratarse de un turismo de uso familiar, no le era posible identificar a la persona que pudo cometer la presunta infracción, contradiciendo las manifestaciones realizadas ante los agentes el mismo día de los hechos acaecidos.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, se hizo cargo de la investigación, procediendo a finales del pasado mes de julio a la investigación de una persona como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental, siendo un joven de 30 años y vecino de la comarca de la Ribagorza.

El cuerpo instruyó las correspondientes diligencias que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Boltaña, debiendo el investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

La Guardia Civil recuerda que los controles preventivos de alcohol y drogas tienen como finalidad garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías.

Eludir un control o desobedecer las indicaciones de los agentes puede acarrear graves consecuencias penales y administrativas, especialmente cuando dicha conducta pone en peligro la seguridad del resto de usuarios.

Asimismo, recuerdan a los titulares de vehículos la obligación legal de colaborar con la Administración identificando de forma veraz al conductor cuando sean requeridos para ello.