Le contratan para dar 'me gusta' en redes y acaba teniendo que pagar 2.000 euros por un "error"

La Guardia Civil a través de su CiberComandancia, ha investigado un nuevo caso relacionado con la denominada 'estafa de los likes', una modalidad de fraude en la que los ciberdelincuentes utilizan falsas ofertas de empleo para captar a sus víctimas y conseguir que realicen ingresos de dinero bajo la apariencia de inversiones rentables.

La víctima, con domicilio en Zaragoza, fue contactada a través de una aplicación de mensajería instantánea para ofrecerle un supuesto trabajo compatible con el teletrabajo. Las funciones consistían en realizar acciones sencillas en redes sociales, como indicar "me gusta" en distintas publicaciones, a cambio de una remuneración.

Una vez aceptada la oferta, la víctima fue incorporada a un grupo de mensajería integrado por un elevado número de supuestos participantes y se le asignó una persona que actuaba como asesora. En dicho grupo se compartían de forma continua mensajes en los que otros usuarios mostraban aparentes beneficios obtenidos, con la finalidad de generar una falsa sensación de confianza y credibilidad.

Durante los primeros días, las tareas consistían únicamente en interactuar con publicaciones en redes sociales, recibiendo pequeñas cantidades de dinero que reforzaban la apariencia de legitimidad de la actividad. Posteriormente, los autores comenzaron a introducir nuevas tareas que requerían realizar ingresos de dinero en una supuesta plataforma de inversión, asegurando que el capital aportado sería recuperado junto con los beneficios generados.

Tras varias operaciones en las que la víctima recibió las cantidades aportadas junto con supuestas ganancias, los ciberdelincuentes incrementaron progresivamente las exigencias económicas. Finalmente, comunicaron a la víctima que había cometido un supuesto error durante una operación y que, para recuperar el dinero y desbloquear los supuestos beneficios obtenidos, debía realizar un nuevo ingreso, con un importe total transferido de más de 2.000 euros.

La investigación

Una vez recibida la denuncia y tramitada por la ON-RED (Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias), los investigadores del Equipo @ de la CiberComandancia analizaron las comunicaciones mantenidas entre la víctima, así como la documentación aportada y la trazabilidad de los movimientos económicos relacionados con los hechos.

Las gestiones practicadas permitieron reconstruir el funcionamiento del entramado fraudulento e identificar a la persona presuntamente responsable de la estafa, procediéndose al esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial de Tarragona.