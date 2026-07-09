El incendio de Castillonroy mejora durante la noche, pero preocupan las altas temperaturas y el viento

Los trabajos efectuados durante la noche han permitido mejorar la situación del incendio declarado este miércoles en Castillonroy (Huesca), que ha arrasado unas 400 hectáreas en 12 horas, prácticamente la mitad terreno forestal y el resto, campos agrícolas.

A primera hora de este jueves, lo más positivo se encuentra en el municipio de Albelda, donde el millar de habitantes ya puede salir de sus casas después de ser confinados de manera preventiva por la evolución del humo.

En este punto, una de las preocupaciones era una residencia de ancianos con 53 usuarios. El operativo había llegado a tener todo preparado para su evacuación, pero finalmente no ha sido necesaria y todos los residentes y trabajadores se encuentran en perfecto estado.

Así lo ha transmitido el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi, en la que se ha actualizado la evolución del fuego después de los trabajos durante la noche. Ello ha permitido también reabrir la carretera N-230, aunque la A-140 seguirá cortada ya que está siendo utilizada por los servicios de extinción.

Durante la noche, el operativo ha trabajado principalmente en la defensa de granjas e infraestructuras y en la protección de la población de Albelda. Se priorizó el flanco derecho por su posible afección al núcleo urbano, mientras que la UME trabajó en la zona de cabeza y flanco izquierdo con autobombas y maquinaria pesada.

Sin embargo, la preocupación va a ir creciendo a lo largo de este jueves debido a las condiciones meteorológicas. Se esperan dificultades a partir de las 17.00 horas, ya que las temperaturas rondarán los 38 grados y habrá viento sur, seco y con bastantes rachas, más una humedad bajísima.

A lo largo del jueves, el operativo se desplegará con 200 personas, formadas en ocho brigadas terrestres, cinco helitransportadas, siete autobombas, cinco helicópteros y maquinaria pesada. Estará también la UME, el BRIF de Daroca, bomberos de la Diputación de Huesca, Protección Civil y medios aéreos del Ministerio.

“Hoy acaba oficialmente la ola de calor en España, pero en Aragón seguiremos con temperaturas altísimas, con alerta naranja. Y el martes se estima que vuelvan a estar por encima de 40 grados”, ha avanzado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

A ello se suma la necesidad de “compaginar” estas altas temperaturas, el viento y la baja humedad con la vida normal y la cosecha, a lo que se añade la tensión de las brigadas forestales de Huesca después de pelear contra incendios de forma prácticamente continua durante 15 días.

“Entendemos que la gente debe seguir viviendo. Vamos a hablar y ver si tenemos que tomar alguna medida en particular. Le estamos dando una vuelta”, ha afirmado el consejero.

Bermúdez de Castro ha reconocido también la diferencia con la situación del verano pasado, que se pasó prácticamente sin incendios de relevancia en Aragón.

“El año pasado tuvimos un verano muy bueno, prácticamente sin incendios. Eso ha hecho que, en el reparto de fondos europeos, no recibamos prácticamente nada. Con los mismos medios y haciendo exactamente lo mismo, nos hemos encontrado con algo radicalmente diferente. No sé a qué se puede achacar. Estos 15 años están siendo dramáticos”, ha lamentado.