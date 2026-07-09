Aragón da por controlado el incendio en Castillonroy tras calcinar 400 hectáreas, pero avisa: "El tiempo no va a ayudar"

El Gobierno de Aragón ya ha dado por controlado el incendio declarado este miércoles en el municipio de Castillonroy (Huesca), y que obligó a activar a la Unidad Militar de Emergencias por tercera vez en menos de un mes.

Después de avanzar a gran velocidad durante las primeras horas, el buen hacer del operativo y las condiciones meteorológicas favorables han ayudado a dar por controlado el fuego, si bien todavía se hace un llamamiento a la prudencia por las altas temperaturas, el viento y la baja humedad.

“Esta mañana ha amanecido con muy buena evolución y hemos llegado a tener 15 medios aéreos para poderlo estabilizar a primeras horas de esta tarde. Somos optimistas con la evolución del incendio. No hay llamas, hay alguna pequeña reproducción. Los medios aéreos están todavía prevenidos”, ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, desde el Puesto de Mando Avanzado.

Esta buena evolución ha permitido bajar la emergencia a nivel 0, lo que supondrá la retirada progresiva de la Unidad Militar de Emergencias a lo largo de la tarde. Además, se ha restablecido el suministro eléctrico en Castillonroy y el servicio de telefonía y se han reabierto las carreteras N-230 y A-140.

Durante las primeras horas, la preocupación se centró en contener el fuego cuando se dirigía a la población de Albelda, sobre todo el humo, lo que hizo que hubiera que confinar a un millar de vecinos en sus casas.

Incluso, se temió por una residencia de ancianos con 52 usuarios, algunos de ellos con imposibilidad de desplazarse, pero finalmente no fue necesario evacuarla.

“Ha sido una noche complicada, pero, como siempre, se ha trabajado muy bien y de forma coordinada por todos los medios en el terreno. Estos días ponen de manifiesto que el operativo funciona gracias a la coordinación absoluta de todos”, ha destacado Biendicho.

A última hora de la tarde, el Cecopi ha validado la buena evolución del incendio, en el que solo quedarán brigadas del Infoar durante la noche para refrescar la zona.

Sin embargo, las previsiones del tiempo no son nada optimistas de cara a los próximos días y, en concreto, este viernes, donde se mantendrán las altas temperaturas y se esperan fuertes rachas de viento.

"Lo más problemático mañana son las rachas de viento suroeste bastante potente que habrá por la tarde, y nos preocupa muchísimo por las temperaturas de 40 grados y humedades del 15%. Estos incendios se están avivando por el viento. Hasta las 12.00 se podrá cosechar, pero después de las 18.00 horas es imposible hacer nada", ha avanzado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.