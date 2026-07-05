Detenido un reincidente tras arrancar de un violento tirón una cadena de oro a un hombre de 69 años

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia después de arrebatar de un fuerte tirón una cadena de oro a un hombre de 69 años en Zaragoza.

La rápida intervención de los agentes permitió recuperar la joya, que el sospechoso trató de ocultar en el interior de su boca para evitar que fuera intervenida

Los hechos se produjeron alrededor de las 12.30 horas del pasado 28 de junio en la calle Conde Aranda.

Una patrulla de la Policía Nacional que realizaba labores de prevención observó a un hombre de avanzada edad corriendo por la vía pública mientras gritaba "¡al ladrón!", por lo que inició de inmediato la persecución del presunto autor.

Gracias a la descripción facilitada por la víctima, los agentes localizaron al sospechoso pocos instantes después en las inmediaciones de la calle Miguel Ara, donde lograron darle alcance y proceder a su detención.

Según manifestó posteriormente el perjudicado, el detenido le había arrancado de un fuerte tirón la cadena de oro que llevaba al cuello, una acción que le hizo caer al suelo. A pesar del golpe, el hombre inició la persecución del ladrón hasta que este fue interceptado por los policías

Durante el arresto, los agentes comprobaron que el detenido ocultaba la cadena sustraída dentro de la boca e incluso intentó tragársela para impedir su recuperación.

La intervención policial, empleando la fuerza mínima indispensable, permitió recuperar la joya y devolvérsela a su legítimo propietario.

Tras pasar a disposición judicial horas después de su detención, la autoridad competente decretó el ingreso en prisión del arrestado.