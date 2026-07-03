Muere un ciclista de 82 años atropellado por un camión en Torrelacárcel (Teruel)

Un ciclista de 82 años ha fallecido este viernes, 3 de julio, tras verse implicado en un siniestro vial registrado a las 08:12 horas en el punto kilométrico 156,200 de la carretera N-234, dentro del término municipal de Torrelacárcel (Teruel).

Según la información facilitada por los cuerpos de seguridad, el accidente se produjo cuando el ciclista cruzaba de forma perpendicular la N-234 desde un camino vecinal y fue atropellado por un camión.

Como consecuencia del impacto, el hombre, vecino de Torrelacárcel, perdió la vida.

Las pruebas de alcohol y drogas practicadas al conductor del camión arrojaron resultado negativo.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Teruel se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del siniestro y ha instruido las correspondientes diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Guardia de Teruel.

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