Junio trágico en las carreteras de Aragón: suma 11 muertos en accidentes de tráfico, el doble que en 2025

Junio se despide como un mal mes para las carreteras aragonesas. Sin aún haber comenzado la Operación Verano en la que se espera un gran número de desplazamientos ante la temporada de vacaciones de los aragoneses, las carreteras han sido testigos de siete accidentes mortales que dejan la cifra de 11 personas fallecidas por accidente de tráfico. Esto supone seis muertos más que en el mismo mes en 2025.

El mes ya auguraba un trágico desenlace cuando el 2 de junio se produjeron dos accidentes que dejaron seis fallecidos, tres en cada uno de ellos.

Estos se produjeron con escasa diferencia de seis horas. El primero tuvo lugar a las 8.45 cuando una furgoneta chocó con un camión en la A-1223, en el término municipal de Ilche (Huesca).

El desenlace de este fatídico accidente se dio con tres fallecidos de 56, 65 y 75 años de los ocupantes de la furgoneta.

Poco tiempo después se produjo la colisión entre una furgoneta y un tráiler en la N-122, en el término municipal de Agón. En este se registró el fallecimiento de otros tres, todos ellos ocupantes de la furgoneta. La peor de las noticias fue cuando se conoció que a causa del siniestro había perdido la vida un bebé, además de una joven de 17 años y un hombre de 47.

Segunda mitad de mes trágica

Más allá de este fatídico día donde se concentró la mitad de los fallecidos del mes, el resto de accidentes de tráfico mortales se han dado en la segunda mitad de mes.

El 19 de junio tuvo que lamentarse el fallecimiento de un hombre de 54 años, vecino de Calaceite, tras una colisión frontal entre dos turismos ocurrida en la carretera N-211, en el término municipal de Castell de Cabra, en Teruel.

Luego se da un conjunto de días en la que se han congregado dos accidentes mortales. El día 23 de junio a lo largo del día se tuvo conocimiento de dos accidentes de tráfico con un fallecido en cada uno.

El primero ocurrió a primera hora del día en la A-23. En él perdió la vida un hombre de 53 años, vecino de Zaragoza, cuando se produjo la salida de su vehículo y su posterior vuelco.

Pocas horas después, en torno a las 11.00, otro accidente con salida de vía y posterior choque con un muro de carga ocurrió en la A-122 entre Épila y Lumpiaque. A causa del golpe, el conductor falleció en el acto y los Bomberos de la DPZ tuvieron que trabajar por excarcelar el cuerpo sin vida.

El mes ha finalizado con dos fallecidos este pasado sábado 27 de junio. Un hombre de 53 años, vecino de Tarragona, perdió la vida en la noche de este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-68, a la altura de Zaragoza

El siniestro se produjo minutos antes de las 3.00 horas, cuando el vehículo en el que circulaba se salió de la vía por la margen derecha y posteriormente volcó. A este se tuvo que sumar lamentablemente la muerte de un motorista en la A-136, en Biescas.

El hombre, vecino de Huesca, de 69 años falleció tras salirse de la vía por el margen izquierdo.

Según los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico, Aragón computa un total de 25 fallecidos por accidentes de tráfico en Zaragoza. El mayor grosso de los siniestros han ocurrido en este mes de junio.