Un amplio despliegue de bomberos lucha por apagar un nuevo incendio forestal en Leciñena (Zaragoza)

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este martes en terrenos forestales de la sierra de Alcubierre en Leciñena, en la provincia de Zaragoza. El fuego se ha activado a las 15.30 y ha obligado a activar un amplio dispositivo de bomberos forestales que se ha desplazado hasta la zona para tratar de apagarlo.

Según han informado fuentes de Infoar, por el momento el incendio se encuentra en fase de extinción y se desconoce la cantidad de terreno afectado por las llamas. El incendio ha provocado una gran columna de humo que se ve desde distintos puntos de la ciudad de Zaragoza.

Por parte del Gobierno de Aragón se ha activado el plan especial de Protección Civil de Emergencias por incendios forestales (PROCINFO) en situación operativa 1.

Desde el Operativo de Infoar se han desplazado cuatro brigadas helitransportadas junto a un helicóptero cada una además de un helicóptero de coordinación. También trabajan desde el suelo tres brigadas terrestres y dos autobombas. La intensidad del incendio ha supuesto que como ha ido avanzando las llamas se haya desplegado el Puesto de Mando Avanzado Ligero.

El fuego también ha supuesto la movilización de medios del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España. Así se cuenta con dos brigadas helitransportadas y helicópteros de la Brigada Forestal de Daroca.

De medios aéreos también se han desplazado un avión anfibio FOCA y dos aviones anfibios ligeros además de un helicóptero con base en Plasencia del Monte. Por vía terrestre se cuenta con una maquinaria pesada bulldozer.

En el momento de la declaración de este nuevo incendio forestal, Aragón se encuentra en nivel rojo por peligro de incendios en tres zonas, entre ellas Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid y Muela de Zuera. La zona central de la Ribera del Ebro, Cinco Villas, Bajo Aragón, sur de Huesca está en aviso naranja.

Incendio de Tamarite

Este nuevo incendio se da menos de una semana después de que se produjera el gran incendio en la zona de Tamarite de Litera y Alcampell. El fuego en este entorno aún no ha sido extinguido y los dispositivos de Infoar siguen trabajando en la zona en labores de refresco.

No fue hasta este lunes cuando se dio totalmente por controlado y se tiene conocimiento de que se han visto afectadas 4.525 hectáreas tanto agrícolas como forestales, aunque de esta última se estima que sea un 20%.

La gravedad del incendio obligó a activar el nivel 2 emergencia suponiendo la entrada de la UME en los trabajos de extinción. Además fue necesario el desalojo de los municipios de Azanuy, Calasanz y Alíns durante 48 horas como el confinamiento preventivo de Fonz durante 12 horas.

Noticia en actualización

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