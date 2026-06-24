Interceptan la venta de 50 camisetas falsas del Mundial tras una persecución a la carrera en Zaragoza

La fiebre del Mundial de fútbol está en pleno auge. Son miles los desplazados hasta Estados Unidos, Canadá o México para disfrutar de los partidos como aficionados al fútbol y para apoyar a la selección de su país.

En pleno desarrollo de este campeonato mundial en el que participan 48 países de todo el globo, las camisetas de las selecciones se han convertido en el bien más preciado en el que todos buscan tener una.

Sin embargo, los altos precios por las que se pueden encontrar -la oficial de España se puede comprar por 150 euros- ha hecho que las venta ambulante y las falsificaciones se alcen. Sin ir más lejos el pasado miércoles se daba a conocer la intervención de hasta 16 toneladas de equipaciones de fútbol falsificadas de diferentes selecciones.

La operación llevaba a cabo por la Policía Nacional junto a Interpol, Europol, Euipo y Olaf se saldó con 95 detenidos en Barcelona, Madrid, Málaga, Elche y Denia.

No a tan gran escala, la Policía Local de Zaragoza también ha paralizado la venta de este tipo de productos en la capital aragonesa. Este lunes una intervención policial que se saldó con la persecución a la carrera de un hombre terminó con el requisamiento de hasta 53 camisetas falsificadas, en su mayoría, de las selecciones participantes del Mundial.

Los hechos se produjeron a las 21.00 de este lunes cuando una patrulla permanente que estaba recorriendo el Casco Histórico observó como un individuo estaba efectuando presuntamente una venta ambulante en la calle San Blas de Zaragoza.

Ante esto, la patrulla le dio el ato. Aunque este no fue acatado por este hombre que emprendió a la carrera por la calle de Conde Aranda y avenida de Cesar Augusto mientras iba deshaciéndose de la mercancía a la vez que corría.

Poco duró ya que fue alcanzando rápidamente por las agentes de la Policía Local de Zaragoza. "Fue un visto y no visto. La Policía le pilló enseguida", relatan testigos presenciales del momento a este periódico.

El hombre, K.S., de 46 años fue interceptado y detenido por un delito de propiedad intelectual e industrial por la venta de producto falsificado.

Así se le decomiso 3 camisetas del Real Zaragoza y 2 del Barça de equipos españoles. Del Mundial se interceptaron 2 de la selección de Portugal, 2 de España de la primera equipación, 25 de la segunda equipación de España, 12 de Argentina, 4 de la primera de Colombia, 2 de la segunda de Colombia y 6 de la selección de Brasil.

De estas mismas características, la Policía Local de Zaragoza también intervino por la venta de camisetas falsificadas en el Rastro de la Almozara el pasado domingo.

La Policía Local de Zaragoza trabaja intensamente para reducir este tipo de delitos y presencia en la calle de la venta ambulante en la ciudad.

En los últimos años se ha reducido la presencia de este tipo de venta en diferentes puntos, en especial, el centro de Zaragoza donde antiguamente estaban más afincados. Esto se debe al trabajo que realizan desde el cuerpo de seguridad municipal para controlar este delito.