Susto en Zaragoza: un incendio calcina dos trasteros y deja sin suministro eléctrico a un bloque de piso en San José

Calle Zaragoza La Vieja donde se ha producido un incendio en los trasteros de un bloque de pisos Google Maps

El fuego ha comenzado a las 6.44 en los trasteros de un bloque de la calle de Zaragoza La Vieja.

Un incendio a primera hora de la mañana del sábado ha levantado las alarmas entre los vecinos del barrio San José.

Los bomberos de Zaragoza se han trasladado a la calle de Zaragoza La Vieja ante un incendio originado en la parte baja de un bloque de pisos donde se sitúan los trasteros y el garaje a las 6.44.

Según informan fuentes municipales, a causa del incendio han quedado calcinados dos trasteros. Asimismo, el fuego ha provocado una gran humareda que persiste por la zona del garaje.

No solo eso, que también ha causado la pérdida del suministro eléctrico en el bloque de pisos afectado. A pesar de los desperfectos materiales, no hay que lamentar ningún herido.

Hasta allí se han movilizado una bomba pesada mixta, una bomba urbana pesada, autoescala automática 30 m., una unidad personal y carga, ambulancia, furgón de útiles varios y una unidad mando y comunicaciones.