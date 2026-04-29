Muere un vecino de Zaragoza de 66 años tras desvanecerse mientras hacía una excursión en el Pirineo aragonés

Imgen de archivo de un rescate en helicóptero del GREIM.

El equipo de rescates de montaña realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no pudieron hacer nada por su vida.

Un senderista ha fallecido este miércoles mientras estaba realizando una excursión en el Pirineo aragonés. Se trata de un vecino de Zaragoza de 66 años que iba acompañado de tres senderistas en la sierra del Gabardón, en Fiscal.

Los tres acompañantes han sido los que han dado la voz de alarma al 112 sobre las 11.30 tras sufrir un desvanecimiento uno de los integrantes del grupo.

Inmediatamente, se trasladaron al lugar efectivos del Greim de Boltaña, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061.

Tras localizar al senderista desvanecido, el equipo le realizó las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Lamentablemente, los médicos determinaron que presentaba signos no compatibles con la vida.

Por tanto, se procedió al traslado en la aeronave a la helisuperficie de Boltaña para su transferencia a los servicios funerarios.