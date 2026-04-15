Grave accidente con cinco montañeros heridos en el Pirineo aragonés: uno de ellos está ingresado en la UCI

Pico de Peña Telera donde se ha producido el accidente

Efectivos del Greim de Jaca y Panticosa se han trasladado hasta Piedrafita para evacuar a los cuatro alpinistas heridos.

Un grave accidente con cinco montañeros heridos se ha producido en el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en el término de Piedrafita.

Según ha trasladado la Guardia Civil, los montañeros estaban practicando una ascensión cuando uno de ellos ha sufrido un resbalón y se ha efectuado la caída de los cinco alpinistas.

Los heridos estaban divididos en dos cordadas, es decir, dos líneas de cuerdas para efectuar una subida de escalada cuando se ha producido el accidente.

Ante estos hechos, el Greim de Panticosa y Jaca con la Unidad Aérea de Huesca y médicos del 061 se han trasladado hasta la zona para localizar y evacuar los montañeros.

Todos ellos, vecinos de La Jacetania entre los 22 y 50 años, han sido atendidos in situ por los médicos del 061 para luego ser trasladados hasta la helisuperficie de Panticosa.

Una vez ahí, dos de ellos han sido evacuados en el helicóptero medicalizado del 112 para ser llevados al Hospital Miguel Servet y Clínico de Zaragoza. El resto han sido evacuados hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

Según ha podido saber este diario, uno de los heridos de 40 años ha quedado ingresado en la UCI del Hospital Miguel Servet ante la gravedad de sus heridas. Por otro lado, el hombre de 26 años trasladado al Hospital Clínico Lozano Blesa se mantiene estable y se encuentra en observación en Urgencias.

Los otros tres heridos, que han sido evacuados al Hospital San Jorge de Huesca, según las primeras informaciones presentan lesiones en ambos tobillos.