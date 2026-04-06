Encuentran el cuerpo sin vida de una persona en el entorno del Parque del Agua de Zaragoza

Un cuerpo sin vida ha sido hallado en la ribera izquierda del río Ebro, a la altura del Parque del Agua en el recinto de la Expo de Zaragoza.

Según fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, a las 17.10 se ha producido una llamada al 091 por parte de un vecino que estaba paseando por las inmediaciones. En ella ha especificado que el cuerpo de una persona podría estar flotando en el río.

Hasta el lugar se han personado de inmediato dotaciones de la Policía Nacional y Policía Local. Por el momento, se desconoce, más allá de lo ocurrido, información sobre el cuerpo hallado. La Policía Nacional se encarga de la investigación de los hechos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.