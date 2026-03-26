Muere una persona y tres resultan heridas en un choque frontal entre dos coches en Tauste (Zaragoza)

Una persona ha fallecido y tres han resultado heridas tras un choque frontal entre dos turismos en la carretera A-127, en el término municipal de Tauste.

La persona que ha fallecido ocupaba uno de los vehículos y los otros tres heridos viajaban en el otro turismo afectado.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 13.00 horas y hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques provinciales de Tauste y Ejea de los Caballeros, que han realizado labores de excarcelación de los ocupantes de los dos turismos.

Los heridos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios por una ambulancia del 061 y un helicóptero del 112. En el operativo también ha participado la Guardia Civil.

Al menos 13 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en las carreteras aragonesas en lo que va de año. Es una menos que a estas mismas alturas de 2025, aunque la provincia de Zaragoza aglutina la mayoría de estas trágicas muertes.