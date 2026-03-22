Zaragoza amanece de luto por el asesinato machista de Silvia: "Una gran profesional y mejor persona. Descansa en paz reina"

El lugar del crimen machista y una foto de la victima.

Zaragoza amanece triste. Los disparos de ayer siguen resonando en el barrio de Las Fuentes y en toda la ciudad. Silvia fue asesinada por su expareja y, ante la violencia y la injusticia, los vecinos han alzado la voz.

La indignación y la condena tomaron forma este sábado por la tarde en la plaza de Las Aguadoras. Allí, convocados por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), se reunieron amigos y vecinos que solo tuvieron palabras de cariño para su compañera.

“Silvia se hacía querer, siempre tenía esas palabras que necesitabas en cada momento”, recordaba una amiga.

“Silvia era vecina de Las Fuentes, era peluquera, una mujer trabajadora y valiente, que formaba parte de la Asociación de Comerciantes del barrio. Era parte de la vida de este barrio, era una de las nuestras”, señalaba otra.

Su carácter cercano, alegre y comprometido es una idea que se repite entre quienes la conocieron. “Yo la conocí justo la semana pasada. Soy de la asociación Libros del Tranvía y fui a su peluquería a dejarle unos cuantos porque nos escribió para participar”, explicaba otra vecina.

Llevaba apenas un año con su negocio en la calle Cardenal Cisneros, que había cogido el traslado con entusiasmo. “Desde que tengo uso de razón, la peluquería ha sido mi mundo”, escribió en sus redes sociales.

Sus clientas destacan también su dedicación: “Yo llevo a mi madre a la peluquería de Silvia y siempre la ha tratado muy bien, con mucho cariño. Era muy buena”, recordaba otra vecina de la zona.

Concentración de repulsa a la violencia machista tras el asesinato de Silvia. E.E

“Qué pena que ya no esté entre nosotros”, “qué injusto es esto” o “no se lo merecía” son algunas de las frases que se repiten en cada esquina y en los bares de Las Fuentes, donde los vecinos comparten su dolor.

“No damos crédito. Parece de película, pero ha ocurrido aquí, en el barrio, al lado del bar donde suelo ir a tomar algo… Esto no puede ser”, lamentaba Gloria, vecina de la zona.

Sus redes sociales, aún activas y llenas de imágenes de su trabajo y de sus clientas, se han convertido en un espacio de despedida. “Aún no me lo creo. Fuiste una gran profesional, amabas tu trabajo. Excelente persona, nadie merece esto. Descansa en paz reina”, escribía una usuaria.

El sábado 21 lloró el barrio, y con él toda la ciudad.

Las instituciones se han sumado al duelo. El Ayuntamiento de Zaragoza, las Cortes de Aragón, el Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno guardarán este domingo 22 de marzo un minuto de silencio. Además, se ha decretado luto oficial y las banderas ondean a media asta.

“Silvia, como el resto de mujeres asesinadas, no es un número. Hoy nombramos su vida, su historia, su lugar entre nosotras. Y al hacerlo compartimos también el dolor con tantas otras mujeres, con tantas vecinas, con tantas personas”, se expresó durante el acto.

Este crimen es el segundo ocurrido esta semana en Aragón, tras el de María Paloma Bardají en Huesca. Ya son 14 mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año en España, a las que habría que sumar dos menores por violencia vicaria.