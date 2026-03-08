Muere un motorista en un accidente de tráfico en Calatayud: la Guardia Civil ya investiga las causas

Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico en la A-2, a la altura del kilómetro 231, en sentido Madrid, en el término municipal de Calatayud.

En el accidente no hay implicados más vehículos, según han informado desde la Diputación de Zaragoza.

La Guardia Civil cree que el accidente se ha debido a una salida de vía, ya que en el lugar del siniestro solo se encontraba el motorista, pero las causas están todavía en estudio.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso en torno a las 18.50 horas y hasta el lugar del accidente se han trasladado efectivos de los parques provinciales de Calatayud y La Almunia.

En el operativo también han participado Guardia Civil y 061.

Desde el momento del accidente se han producido importantes retenciones en este punto de la autopista, que pueden alcanzar los dos kilómetros.

En lo que va de año, las carreteras aragonesas ya se han cobrado la vida de 12 personas, dos más que a estas alturas de 2025.

En este 2026, los accidentes mortales se están produciendo en las tres provincias, siendo Zaragoza la que aglutina hasta 7 pérdidas, además de 3 en Huesca y 2 en Teruel.

