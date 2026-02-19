Muere un trabajador en un accidente al montar una granja en Ballobar (Huesca): apenas le quedaba un mes para jubilarse

Un trabajador ha perdido la vida por un nuevo accidente laboral en Aragón. Los hechos han ocurrido en la localidad de Ballobar, cerca de Fraga.

Según han informado fuentes sindicales, la víctima se encontraba montando una granja de porcino con una grúa telescópica cuando, al colocar una serie de piezas en el tejado, se soltó el material y quedó atrapado entre la propia grúa y las chapas.

Se da la circunstancia de que se trataba de un trabajador al que apenas le quedaba un mes para jubilarse.

En cuanto ocurrieron los hechos, la víctima fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova de Lérida, al ser el más próximo a donde había ocurrido el accidente, pero no se pudo hacer nada para salvar su vida.

Por el momento, todavía se están investigando las causas que provocaron que se soltara el material de la grúa. Algunas hipótesis hablan de que podría estar relacionado con las fuertes ráfagas de viento.

Se trataría del primer accidente laboral mortal por aplastamientos o caídas ocurrido en Aragón en lo que va de año.