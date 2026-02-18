Conduce drogado, se da a la fuga y embiste dos veces a una patrulla de la Guardia Civil en Casetas (Zaragoza)

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 29 años que se dio a la fuga cuando iba a ser identificado tras saltarse dos semáforos cuando circulaba por la N-232, término municipal de Monzalbarba.

Los hechos ocurrieron a las 02.10 horas del 15 de febrero cuando agentes de seguridad ciudadana prestaban servicio por la N-232, a la altura del término municipal de Monzalbarba y observaron un turismo que acababa de saltarse dos semáforos en rojo.

Por este motivo la patrulla se dirigió tras el vehículo para su identificación, momento en el que el conductor, al percatarse de la presencia policial aumentó considerablemente la velocidad haciendo caso omiso en todo momento a las señales acústicas y luminosas de la Guardia Civil para que se detuviese.

Durante el seguimiento el vehículo se dirigió a un polígono industrial, posteriormente se introdujo en el barrio de Casetas y condujo a gran velocidad por el casco urbano atravesando zonas peatonales y subiéndose por las aceras, poniendo en peligro a los viandantes que se hallaban por las zonas de ocio.

En un momento dado frenó bruscamente bajándose del turismo la acompañante, iniciando de nuevo la huida a gran velocidad.

Uno de los agentes salió tras esta mujer y logró interceptarla, mientras el segundo continuó con el seguimiento, llegando a localizarlo poco después en una calle de Casetas donde colisionó lateralmente con un turismo estacionado.

Acto seguido, embistió el vehículo de la Guardia Civil haciendo una maniobra marcha atrás, hasta en dos ocasiones, causando daños en el mismo, logrando con este acto continuar su huida.

Vehículo de la Guardia Civil tras ser envestido por el detenido. Guardia Civil

Solo unos minutos después el conductor fue interceptado y se procedió a su detención.

En las pruebas de alcohol y drogas realizadas, dio resultado positivo en THC y anfetaminas.

Al detenido, un varón de 29 años, español y vecino de Casetas, se le imputaron supuestos delitos de atentado a Agente de la Autoridad, delito contra la seguridad vial por conducción temeraria y fue denunciado por conducir con presencia de drogas en el organismo.