Dos heridos en un tiroteo en Zaragoza: una mujer se encuentra en la UCI con pronóstico reservado

Una mujer se encuentra en la UCI con pronóstico reservado tras un tiroteo que tuvo lugar a última hora de este sábado en una vivienda de Zaragoza, en el barrio de Parque Goya. Tuvo que ser trasladada al hospital Miguel Servet y ser sometida a una intervención quirúrgica.

Además, un hombre fue trasladado al hospital Clínico Lozano Blesa. Se encuentra en situación estable en la planta de traumatología, sin que corra riesgo su vida.

El tiroteo se produjo alrededor de las 21.30 horas, en el barrio zaragozano de Parque Goya, en el norte de la capital aragonesa.

A la llegada de la Policía Nacional, los agentes encontraron a una mujer herida en la zona abdominal y a un hombre en la pierna, producidas por arma de fuego.

Todavía no hay detenidos y se están investigando las causas que provocaron esta reyerta.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

