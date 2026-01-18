Nuevo fallecido por un alud en Aragón: un hombre pierde la vida en el barranco de Puimestre (Cerler)

El accidente ha ocurrido este domingo en el barranco de Puimestre. E. E.

Nueva tragedia en el Pirineo aragonés. Un hombre ha perdido la vida este domingo tras verse sorprendido por un alud en el barranco de Puimestre, en Cerler, en el término municipal de Benasque.

Todo apunta a que el fallecido iba acompañado por otra persona, aunque es un extremo que todavía está por confirmar. Todavía se desconoce también la actividad que estaba practicando en el momento de lo ocurrido.

El 112 ha activado el helicóptero por un alud, según ha informado el Gobierno de Aragón, y todavía se sigue trabajando en rescatar el cadáver.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, todo ha ocurrido fuera de las pistas de esquí sobre las 13.30, cuando desde las pistas de esquí han informado de lo ocurrido al 112.

En un principio, el Ejecutivo aragonés ha informado de la existencia de una persona afectada, aunque minutos más tarde, desde los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil se ha confirmado el terrible desenlace.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó este sábado a naranja la alerta por los efectos de la borrasca Harry en Aragón. Los avisos hablaban de "peligro importante" de nevadas en el Pirineo oscense, con acumulados de hasta 20 centímetros en 24 horas.

Cinco fallecidos por aludes

En total son cinco las personas que han perdido la vida por aludes en Aragón en menos de un mes. Este pasado 29 de diciembre, tres personas perdían la vida en un alud en los alrededores del Balneario de Panticosa. Formaban parte de un grupo de excursionistas experimentados de seis personas.

Los que no quedaron atrapados por la nieve pudieron dar la voz de alarma; pero nada se pudo hacer por la vida del conocido pediatra Jorge García Dihinx, su pareja y la tercera persona que se vio atrapada por la nieve.

El suceso ocurrió en torno a las 13.00 en el Pico Tablato, a 2.700 metros de altura. Solo 48 horas más tarde, un nuevo alud atrapaba a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (Valle de Bielsa).

En ese caso, el 112 recibió el aviso desde el Refugio de Urdiceto, alerta que se trasladó a la Guardia Civil de Montaña, que se ocupó del operativo de rescate. Tras una larga búsqueda el GREIM de la Guardia Civil encontró de madrugada el cuerpo sin vida del hombre sepultado por un alud.