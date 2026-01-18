El fallecido atrapado por una avalancha en Cerler tenía 26 años y era de Huelva: hacía snowboard fuera de pista

Un hombre de 26 años ha fallecido este mediodía tras quedar sepultado por una avalancha mientras practicaba snowboard, junto a otro esquiador de 42 años, en el barranco de Puimestre. Ambos se encontraban fuera de pista, en la estación de esquí de Cerler (Huesca).

Según ha informado la Guardia Civil, hacia las 14.00 horas la Central Operativa COS-062 de Huesca ha recibido un aviso del 112 SOS Aragón alertando de la caída de dos pequeñas avalanchas ocurridas alrededor de las 13.30 horas en el barranco de Piumestre. Como consecuencia del alud, una de las personas que realizaba la actividad ha quedado completamente sepultada por la nieve.

Hasta el lugar se han desplazado de inmediato efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, junto con personal de la estación de esquí. Los rescatadores han localizado a dos personas, un hombre de 42 años, que ha resultado ileso, y otro de 26 años, que había quedado enterrado por la avalancha. Ambos afectados son vecinos de la provincia de Huelva.

El fallecido fue hallado en estado inconsciente, por lo que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el mismo lugar del accidente. Posteriormente, fue trasladado al centro médico de la estación de Cerler, donde se continuó con la reanimación hasta su evacuación en helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, siguiendo el protocolo de hipotermia.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca se ha hecho un llamamiento a la máxima precaución a las personas que realicen actividades de montaña en el Pirineo oscense. Recomiendan revisar previamente la meteorología y el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), así como planificar adecuadamente las salidas y gestionar el riesgo en terreno nevado.

Asimismo, aconsejan portar el material de seguridad necesario -dispositivo de localización de víctimas de avalanchas (DVA), pala y sonda-, llevar ropa adecuada, no realizar la actividad en solitario y comunicar previamente el itinerario a familiares o allegados.