La Guardia Civil libera a un octogenario al que utilizaban para estafar por internet: una de las víctimas es de Zaragoza

La Guardia Civil, con una de las detenidas. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas -18 en Vizcaya y una en Burgos- e investiga a otras tres por pertenecer a una organización criminal dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas a través de internet.

Tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían bajo control a un octogenario, al que habían aislado de su entorno familiar, obligándolo a ejercer la mendicidad y al que habían abierto numerosas cuentas bancarias para cometer las estafas.

Hasta el momento se han identificado 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.

La investigación, enmarcada en la operación 'Magna-Vallis', comenzó tras una denuncia recibida en la Guardia Civil en febrero del pasado año, en la que una persona manifestaba haber sido estafada tras abonar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal de internet, sin llegar a recibir el animal ni poder recuperar el dinero.

Fruto de las investigaciones realizadas, se constató que se trataba de un grupo criminal asentado en Vizcaya que publicaba anuncios de venta o adopción de animales.

Una vez establecido el contacto e iniciada la venta, los estafadores exigían a las víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos -vacunas, transporte, chip, jaula, etc.- mediante pagos por Bizum o transferencias bancarias.

Para ello, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas, cuentas bancarias y documentos de identidad falsos o ajenos. Asimismo, empleaban el método denominado “smurfing”, consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micropagos.

Continuando con la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, que fueron bloqueadas judicialmente. Se estima que la cantidad asociada a las estafas supera los 36.000 euros.

También se constató que parte del dinero obtenido, junto con una fracción de las prestaciones sociales percibidas -ya que la mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras ayudas autonómicas-, fue destinada a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.

Se estima que las prestaciones sociales percibidas de manera indebida podrían superar los 560.000 euros.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos y malos tratos de obra sin lesión.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Guardia Civil de Vizcaya y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Bilbao.

La investigación continúa abierta para localizar más víctimas, identificar nuevas cuentas vinculadas y tratar de recuperar los fondos defraudados.