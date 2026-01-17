Detienen a una mujer en Zaragoza por utilizar recetas médicas falsificadas y usar a un menor para robar en comercios

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detenido a una mujer como presunta autora de varios delitos de hurto, falsedad documental y uso fraudulento de recetas médicas, tras ser sorprendida en un establecimiento comercial de la calle Unceta ocultando productos sin abonar.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 14 de enero, cuando los trabajadores del establecimiento alertaron a la Policía tras observar cómo la mujer ocultaba diversos artículos en un bolso que colgaba de un carrito de bebé, traspasando posteriormente la línea de cajas sin realizar el pago. En el momento de la intervención policial, la detenida iba acompañada de dos menores, uno de los cuales participaba activamente en el hurto realizando funciones de vigilancia y entregando productos para su ocultación.

Durante la actuación, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversos efectos sustraídos del comercio, así como varias bolsas procedentes de distintas farmacias que contenían una gran cantidad de medicamentos. Ante lo inusual de la situación, se realizó una comprobación más exhaustiva, localizando recetas médicas selladas y firmadas, otras recetas en blanco y un sello profesional presuntamente sustraído, utilizado para falsificar dichas prescripciones.

Las investigaciones posteriores permitieron confirmar que el sello pertenecía a una facultativa que había denunciado su desaparición meses atrás, constatándose que había sido utilizado para adquirir de forma fraudulenta medicamentos sujetos a prescripción médica, entre ellos benzodiacepinas, fármacos cuyo uso indebido está relacionado con el tráfico ilegal y el consumo no terapéutico.

Como medida de protección, los menores fueron entregados a un familiar directo que se hizo cargo de ellos, activándose los protocolos correspondientes de protección al menor. La detenida, a la que le constan numerosos antecedentes policiales, quedó en libertad tras prestar declaración en sede policial, dando cuenta de todo lo actuado al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.