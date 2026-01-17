Una avalancha corta uno de los carriles en el túnel de Bielsa-Aragnouet: los accesos están cerrados por riesgo

Los accesos al túnel de Bielsa-Aragnouet, en el Pirineo aragonés, han quedado cerrados este sábado a partir de las 19.00 debido al elevado riesgo de avalanchas. Desde el Gobierno de Aragón señalan que la medida se ha adoptado como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas y la inestabilidad de la nieve en la zona.

Además, en el lado francés se ha registrado la caída de una pequeña avalancha que ha cortado uno de los carriles de la vía, lo que ha incrementado el riesgo para la circulación.

Según han confirmado, la reapertura del túnel podría producirse el lunes al mediodía, siempre que las condiciones de seguridad y meteorológicas lo permitan.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.